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00403A留20％現金！台股高檔經理人拒絕盲目做多…棒棒曝雙面刃：風控與拖累績效

聯合新聞網／ 棒棒的理財失控週記
00403A保留近20%現金展現防禦與待變的主動風控策略，雖然在大盤持續噴出時恐面臨落後風險，但在台股高檔震盪時，高現金部位能提供降低波動與逢低撿便宜的低接能力。記者曾學仁／攝影
00403A保留近20%現金展現防禦與待變的主動風控策略，雖然在大盤持續噴出時恐面臨落後風險，但在台股高檔震盪時，高現金部位能提供降低波動與逢低撿便宜的低接能力。記者曾學仁／攝影

很多人以為主動ETF會像傳統ETF一樣幾乎滿倉操作，但其實並不是。法規大多只要求股票部位不得低於基金淨資產70%，換句話說，經理人其實擁有相當大的現金調度空間。

若你去查閱每一檔主動式ETF的公開說明書，你就會發現每檔的規定都是如此。

關於00403A留近20%現金這件事

最近市場討論度很高的主動統一升級50（00403A），目前就保留了接近20%的現金部位。這其實透露出一個訊號：經理人並沒有打算在現階段全部買進，策略並非盲目樂觀地全面做多。

在目前台股站上高點、市場震盪劇烈、甚至跌破發行價修正溢價的環境下，經理人刻意保留了這五分之一的資金，很大可能原因是為了：

防禦

減緩大盤下跌時對ETF淨值的衝擊。

待變

隨時準備在看好的科技股、半導體或AI供應鏈出現跌深買點時，有充足的現金可以立刻「撿便宜」。

某種程度上，這代表對市場估值仍有戒心，也代表主動ETF真正開始展現「主動」的本質。

高現金部位是優勢還是地雷？

很多人看到高現金會直覺覺得是壞事，認為沒有把資金全部投入市場就是浪費機會，但實際上，高現金有時反而是一種風控。

當市場處於高檔、AI題材過熱、投資人情緒過度樂觀時，保留現金可以降低波動，也能在未來修正時擁有低接能力。

被動ETF幾乎無法選擇時機，只能跟著指數一路買上去；但主動ETF則可以選擇暫時觀望，等待更好的進場點。

但現金太多 也可能變成績效毒藥

不過，現金部位也是一把雙面刃。如果市場一路噴出，保留太多現金就會明顯落後大盤。當別人95%持股、一路跟著AI飆漲時，你只有80%持股，績效自然會被拉開。

真正厲害的主動經理人，不是永遠保守，而是知道什麼時候該提高現金，什麼時候又該在市場恐慌時大膽進場。

高現金如果只是「不知道要買什麼」，那會變成拖累；但如果是為了等待更好的攻擊時機，那反而可能成為未來超額報酬的來源。

現在反而要在意：這些現金準備拿來做什麼？

現在看主動ETF時，不會只看殖利率或短期績效。個人反而會開始觀察：這些現金，到底是在防守？還是在等待下一次進攻。

◎感謝 棒棒的理財失控週記 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00403A主動統一升級50 ETF 台股 經理人

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主動ETF 00403A目前保留近20%現金，顯示經理人對高檔市場持謹慎態度。此高現金部位可作為風險管理，降低市場波動，並尋找未來投資機會。儘管高現金可能影響績效，合理運用將可成為超額報酬來源。

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