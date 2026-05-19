大盤修正逢低布局首選是00935？主動式全輸它今年大漲82％ 股添樂：內建AI三巨頭

＊原文發文時間為5月17日

台股市場在經歷瘋狂上漲後，近期在指數高檔出現盤整疲態。日前剛掛牌便承載市場極高期待的主動統一升級50（00403A），上市首日面臨大幅溢價收斂後，股價已回落至發行價以下，就是所謂「破發」，甚至在社群網路上迅速成立了自救會。

對此，財經分析師股添樂直言，這反映出當前市場普遍存在「股市只准漲不准跌」的盲目樂觀心理，當這種氛圍達到頂峰，投資人恐怕很快就會迎來市場的一輪震撼教育與新修正。

美債殖利率飆新高扭轉降息劇本

股添樂從宏觀經濟數據分析，過去一週市場忽略了美債殖利率默默創新高的警訊。

目前美國十年期美債殖利率已來到4.59%，三十年期美債殖利率更飆升至5.12%，創下2007年以來的最高水平。

債券殖利率的飆升，直接改變了市場原先預期降息的劇本，轉向交易升息的可能性。

科技成長股估值面臨拉回考驗

股添樂強調，美債殖利率的走高對股市本益比具有強大的拉力，尤其是對於當下引領台美股市上漲的AI科技成長股而言，折現率的提高會直接壓低未來現金流的限制，這也是科技股修正幅度在近期逐漸放大的主因。

加上中東美伊局勢震盪及高油價引發的通膨隱憂，今年初他所預警的「破壞泡沫的一根針」，極可能就是重大政策轉變或地緣政治這類黑天鵝事件。

高借貸成本與利差腰斬的槓桿風險

面對市場可能啟動的新一輪修正，股添樂警告投資人切勿在此時盲目向銀行貸款上槓桿。

他指出，在股市大漲、預期回報可能下滑的環境下，銀行的借貸成本卻因資金吃緊而拉高到3%至4%，這使得投資人的淨利差空間遭到腰斬，容錯率大幅變小。

與其盲目衝刺，現階段更應透過合理的資產配置來迎接波動...

股添樂建議一般投資人採取「80%被動、20%主動，50%國內、50%海外」的配置思路，並強調今年是極佳的「資金出海年」，因為台股與韓股目前反映的僅是第一階段的AI基礎建設，下一階段的AI落地應用變現，多由美國巨頭主導，將部分資產配置於海外科技型或能源基建標的，是更穩健的思路。

00935內建三巨頭奠定AI抗震底氣

至於台股如果真的修正下來，投資人究竟該鎖定什麼樣的商品？

股添樂明確點名，科技與能源是建構AI最重要的元素，絕對是回檔時的第一梯隊首選。

在國內被動式ETF中，他特別提到野村臺灣新科技50（00935）今年以來的表現堪稱驚人，漲幅已超過80%。

00935今年大漲82%的底氣來自其成分股配置，旗下台積電、聯發科與台達電這「TMD」三巨頭合計佔比高達50%，穩妥妥鎖定了台灣最強的AI硬體核心。

股添樂指出，今年雖然主動式ETF在市場上喊得最大聲，但實際績效沒有一檔跑得贏00935，因此這種含金量極高的戰略科技型ETF若隨大盤修正下來，絕對是投資人不可忽視的逢低布局機會。

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