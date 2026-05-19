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台股暴衝4萬點...00981A績效能贏正二？小童分析：時間拉長槓桿更強勢、但風險也更大

聯合新聞網／ 小童 x Happy Trading Life
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

＊影片拍攝時間：2026/05/08

台股大盤強勢衝破四萬點大關，瘋狂的牛市行情不僅催熱全民投資運動，也讓無數股民的資金陷入抉擇。

面對市場上最熱門的投資大哉問：「到底買元大台灣50正2比較賺，還是買主動式ETF的主動統一台股增長（00981A）更好？」財經YouTuber小童發布影片，針對這場「被動槓桿」與「主動選股」的巔峰對決進行深度回測與數據拆解，為投資人引路。

年初至今績效對決：複利效應助攻正2、00981A主動選股緊追在後

小童在影片中指出，若以今年初至今的大盤報酬率36%作為基準，帶有雙倍槓桿的元大台灣50正2表現極為亮眼，績效高達76%，明顯高於大盤的兩倍；而首檔火熱的主動式ETF00981亦不甘示弱，以73%的驚人回報率緊追在後。

針對正2績效為何能突破大盤的「單純兩倍」，小童深入解釋這源於「單日兩倍」的複利計算。

舉例來說，若大盤連續三天上漲10%，大盤的累積報酬是33%，但正2因追求單日兩倍報酬，其複利滾動後會繳出72%的單日複利獲利，小童表示，這種複利效應正是正2在多頭行情中的核心優勢。

然而，這並不意味著槓桿越大越好，透過回測數據發現，過去30年間雖然股市長期向上，但正5或正10等極端高槓桿商品，只要遇到一兩次小空頭或日常震盪，資產就有可能瞬間歸零。

面對震盪盤整：00981A汰弱留強更抗震 無槓桿仍飆出主流股動能

小童強調，從年初至今的市場震盪來看，主動式ETF 00981A展現了比正2更高的操作彈性。

由於正2採取被動追蹤，在遭遇盤整與連續下跌時，因無法做到汰弱留強，拉回幅度與震盪時間通常較長，在盤整期顯得非常吃虧。

反觀00981A，經理人可以靈活調節持股比重、並精準增減主流科技股，因此在面對震盪盤勢時有機會率先創高，後續大盤翻多時，00981A更因買對主流股，即便沒有槓桿助跑，漲勢也完全不遜色。

小童指出，00981A在風險波動相對小、上漲動能卻能保留強勢的雙重優勢下，精準契合了多數投資人「跌得比別人少、漲得跟別人一樣多」的初衷。

追求極致回報或安心平衡？長線指標統一奔騰成關鍵參考

由於00981A發行時間較短，小童特別拉出同經理人管理的「統一奔騰基金」近十年績效進行長線回測。

回測顯示，統一奔騰近十年取得了1700多%的驚人成績，雖略遜於正2的3000多%，但如果從年化標準差、夏普值與Beta值等風險指標來看，統一奔騰在承受相同風險下所換回的回報，通通表現得更為優異。

小童最後總結，投資人的選擇取決於個人的核心財務目標。

如果追求的是資產與報酬的最大化，且能熬過劇烈的潮起潮落，那波動較大的正2會是首選；但如果期望在追求超額報酬的同時，還能留意風險、抱得相對安心，主動式ETF 00981A則更貼近需求。

不過小童也提醒，這兩檔商品皆考驗經理人操盤能力或害怕盤整，若只想穩健參與大盤，老牌的0050依然是市場最安心的防禦基石。

◎感謝 小童 x Happy Trading Life 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 00631L元大台灣50正2 00981A主動統一台股增長

小童 x Happy Trading Life

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