00999A第1季卡位、2季領滿、3季換股！四季調配策略曝光…阿格力：除息接力賽賺超額報酬

台股市場近期出現明顯的「股利催化劑」效應，不少原先表現平穩的價值型股票，在公佈超乎預期的股利政策後，隨即吸引市場資金瘋狗浪般湧入。

財經專家阿格力舉例指出，國內美妝通路龍頭在公佈5.57%的股利政策並宣布股票一拆十後，股價在短短四天內從458元最高飆升至512元，漲幅達11%；另一家國內造紙大廠也在公佈現金股利2元與股票股利1元後，三天內股價從61.4元大漲至66.6元。

低殖利率時代的高息吸金密碼

阿格力分析，這顯示在大盤平均殖利率不到3%的時空背景下，市場對於高殖利率且配息亮眼的公司給予高度關注。

然而，一般投資人要自行透過營收、稅後淨利率與過往10年的盈餘分配率來精準預測個股配息，具備相當高的技術門檻。針對此痛點，野村投信推出全新主動式ETF野村臺灣策略高息（00999A），直接將「股利預判」內建於核心策略中。

主動選股打破被動換股時間差

與傳統選股邏輯固定的被動式高股息ETF相比，主動式ETF在面對成分股配息不如預期時，不需苦等例行的換股期，經理人可立即執行汰弱留強，避免失望性賣壓造成的淨值損傷，甚至能及時納入配息超乎預期的黑馬股。

四季調配策略精準卡位除權息

00999A的運作節奏主要分為四季：每年12月至隔年3月，透過獨家指標預估獲利與股利，提前90天卡位潛在的高股息公司...

藉此參與台股第一季高達75%的上漲勝率。

隨後在5至9月的除權息旺季，00999A能運用同一套資金進行「除息接力賽」，例如5、6月先參與第一批公司的除息，7、8月再靈活將資金移往尚未除息的標的，力求將股息領好領滿。

除息接力賽與無縫接軌作夢行情

更特別的是，當9月除權息高峰過後，00999A會將目光轉向高信念的「成長型持股」，積極卡位台股第四季高達82%上漲機率的「作夢行情」。

檢視其目前策略聚焦的成分股，包含台積電、台達電、川湖、貿聯、台光電、光聖等，涵蓋AI、電源、伺服器、PCB與光通訊等當下主流產業，與傳統被動高股息ETF的持股風格大相徑庭。

市場寬度指標揭密資金百花齊放

阿格力進一步引用「市場寬度線」（衡量站上月、季、年線的公司比例）指出，去年11月台股初登28000點時，站上年線的公司僅37.29%，資金過度集中於權值股，導致散戶對大盤創高無感、高股息ETF動彈不得；然而到了2026年台股站上35000點以上的新高位階時，月、季、年線指標皆同時過半，呈現多點開挖、百花齊放的格局。

在這種資金輪動快速的市場環境下，具備經理人靈活調節、經保費固定為0.735%的00999A主動式高股息ETF，將成為投資人參與儲權息與主流成長行情的新形態工具。

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