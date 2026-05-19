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安聯台灣科技基金過去10年總報酬是3034.3％海放0050！Jet Lee：受益人數569人

聯合新聞網／ Jet Lee的投資隨筆
查安聯台灣科技基金與統一奔騰基金在10年前的自然人受益人數與規模，真實數據顯示當年僅有極少數人買進並持有一路見證高額報酬，戳破了市場常見的後見之明投資童話。圖／本報資料照片
查安聯台灣科技基金與統一奔騰基金在10年前的自然人受益人數與規模，真實數據顯示當年僅有極少數人買進並持有一路見證高額報酬，戳破了市場常見的後見之明投資童話。圖／本報資料照片

「你們這些指數仔還在講費用率，你知道那些很厲害的基金過去十年賺了多少嗎？根本海放元大台灣50（0050）及大盤啊！」

好吧那今天不講費用，我們來講講有多少人真的在十年前就買下這些冠軍基金。

投信投顧公會非常公正，這些資料都查得到。

所以我就稍微動手查了一下安聯台灣科技基金以及統一奔騰基金，十年前各有多少受益人數。

安聯台灣科技基金的自然人受益人數是569人，統一奔騰基金的自然人受益人數是4349人。

安聯台灣科技基金過去十年總報酬是3034.3%，意思是只有這569人有機會賺到過去這十年的完整報酬。而且先決條件是一直持有沒有賣掉。

統一奔騰基金過去十年總報酬是1787.3%，意思是只有4349人有機會賺到十年完整報酬。一樣，要一直持有不能賣掉。

569人以及4349人多嗎？跟整個台灣所有買基金的自然人受益總人數相比，是多還是少呢？

你可能會說，那還是有極少數人賺到這十年報酬啊！

那我們再來看一下基金規模。

安聯台灣科技基金十年前的基金規模是804,037,118，以這8億多除以總受益人數616人（包含法人），平均每個受益人是投入約130萬。

統一奔騰基金十年前的基金規模是1,529,023,440，以這近15億3千萬除以總受益人數4401（包含法人），平均每個受益人是投入約34萬7千。

你覺得這樣平均下來每個人投資的金額多嗎？別忘了這還是包含了機構法人的大資金喔！

其實查一下真實數據就會知道這些坊間流傳的「投資童話」到底能不能套用在一般投資人身上。

事實是沒多少人有足夠遠見在十年前就毅然決然把所有資金重押在這些「後見之明」的冠軍基金身上。

或許你會說既然已經知道有經過十年考驗的好基金可以買，那現在就該重押啊！

看起來是有很多投資人實踐了這個說法，那我們就拭目以待未來發展如何。

但話說回來，你十年前為什麼沒有去買當時已經接受過十年考驗的冠軍基金呢？

有人可以告訴我十年前的冠軍基金現在在哪裡嗎？

◎感謝 Jet Lee的投資隨筆 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF 大盤 安聯台灣科技基金

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