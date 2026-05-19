大盤重挫它照樣填息！00961今日除息0.108元…無懼逆風火速達陣

台股今（19）日早盤隨美股科技股回檔而震盪走低，但月配息ETF填息動能依然強勁。FT台灣永續高息（00961）今日進行5月除息，每受益權單位配發0.108元，若以前一交易日收盤價11.12元估算，年化配息率上看12％。

00961今日開盤無懼大盤逆風，股價開高上揚，盤中觸及11.12元完成填息，展現出高息ETF在震盪市況下強大的資金吸引力與承接力道。

觀察今日大盤表現，受美股那斯達克與費半指數收黑、台積電ADR下跌2.08％拖累，權王台積電開盤重挫20元、以2,220元開出。加權指數早盤以40,883.42點開出後，不敵矽智財、記憶體及半導體等電子股賣壓，指數開低走低跌逾184點，回測40,707點。

儘管大盤承壓，盤面上仍有聯電、聯發科、鴻海及金融、鋼鐵、塑化等傳產股逆勢撐盤，資金輪動態勢明顯。

在台股多頭格局下，00961展現出優異的抗跌與成長韌性。法人指出，00961本次配息主要來自資本利得，並未動用本金，具備「不吃老本」的優質配息條件。受惠於台股強勁走勢，該ETF今年以來累計漲幅已達17.67％。

00961選股邏輯嚴守ROE大於零的標準，精準掌握企業成長機會，目前前三大持股為群創、長榮與聯電，其中群創與聯電更是今日盤中量大強勢指標，有效挹注00961的填息動能，進一步鞏固投資人對月配型成長高息ETF的長期信心。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。