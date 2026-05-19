快訊

現場直擊／美式漢堡「In-N-Out」快閃數百人搶排！頭香漏夜卡位12小時

「訂雞排沒揪」五要件涉職場霸凌 不給假、群組講壞話都違法

不支持台獨！美駐中大使：川普當面向習近平表態「美國對台政策沒變」

聽新聞
0:00 / 0:00

大盤回檔也擋不住！00934本月除息0.25元秒填息 經理人揭秘半導體抗震關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
在美股回檔與通膨風險引發台股震盪之際，中信成長高股息00934在成分股聯發科強勢攻高的助攻下完成一日填息，經理人張圭慧更看好AI晶片結構改變將為台灣半導體注入長線動能。中央社
在美股回檔與通膨風險引發台股震盪之際，中信成長高股息00934在成分股聯發科強勢攻高的助攻下完成一日填息，經理人張圭慧更看好AI晶片結構改變將為台灣半導體注入長線動能。中央社

今日有多檔ETF除息，然而台股大盤受美股科技股回檔影響，今日平盤震盪，加權指數小跌，但仍有部分台股ETF逆勢上漲，其中中信成長高股息（00934）本月除息0.25元，年化配息率近12%，但在主要成分股聯發科強勢攻高下，逆勢完成一日填息

00934經理人張圭慧表示，2026年第一季雖受美伊戰爭牽動、台股短線回檔，且近期亦有通膨風險導致股市回落震盪的情況，但整體加權報酬指數仍錄得不小漲幅，顯示資金對台灣核心產業信心猶在，尤以半導體族群表現突出，反映AI浪潮仍是驅動市場的主旋律。

張圭慧進一步指出，隨生成式與代理式AI應用擴散，產業對算力與先進製程需求有望持續升溫。

她引用工研院對Foundry 2.0趨勢的觀察，認為先進製程與異質整合封裝需求攀升，將為台灣半導體產業奠定中長期動能，產業龍頭有望在製程、先進封裝與AI晶片合作等面向延續競爭優勢。

另外，聯發科近期強勢上漲，張圭慧表示，這背後的邏輯並非單純的景氣循環，而是深具意義的結構改變，並在全新一代的AI ASIC專案中，聯發科有機會從過去單純供應I/O晶片，進一步切入最核心的運算晶片設計，意味著產品單價（ASP）將直接翻倍，帶動整體毛利率顯著上移。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00934中信成長高股息ETF 填息 美股 半導體 聯發科 美伊戰爭

延伸閱讀

國巨狂飆44％目標價上看495？專家急勸反被網友酸：越看空越要買

00403A與009819大溢價只是特例！不敗教主：屬「可遇不可求」沒有穩賺這種東西

49天規模千億！009816績效贏0050…00919該全換？懶錢包曝兩大隱憂：換股成本與追蹤偏離

00403A破發網成立「自救會」過度恐慌？網：00940都能解套了擔心什麼

相關新聞

大盤重挫它照樣填息！00961今日除息0.108元…無懼逆風火速達陣

台股今日震盪走低，但月配息ETF FT台灣永續高息（00961）無懼逆風，開盤強勁上揚，今日進行除息0.108元，年化配息率高達12%。儘管面對大盤壓力，00961展現出優異的抗跌韌性，吸引資金持續流入。

00403A破發網成立「自救會」過度恐慌？網：00940都能解套了擔心什麼

主動統一升級50（00403A）近期破發，引發投資人恐慌，甚至成立自救會。謝金河認為無需自救，指出過度集中造成的交易副作用，且短期套牢需忍耐。網友以元大台灣價值高息（00940）為例，認為ETF破發不等於失敗，市場情緒仍有改善機會。

49天規模千億！009816績效贏0050…00919該全換？懶錢包曝兩大隱憂：換股成本與追蹤偏離

台股新興ETF凱基台灣TOP50（009816）自上市以來，吸金千億元，刷新台股紀錄，報酬率達36.62%，超越傳統高股息ETF。然而，其總費用率及追蹤差距成為未來的隱憂，投資人應謹慎評估。

00403A與009819大溢價只是特例！不敗教主：屬「可遇不可求」沒有穩賺這種東西

近期ETF如中信數據及電力（009819）與主動統一升級50（00403A）出現大幅溢價，引發市場討論。不敗教主陳重銘強調，無法保證參加申購一定獲利，並提醒投資人需注意時間風險與市場變化。

大盤回檔也擋不住！00934本月除息0.25元秒填息 經理人揭秘半導體抗震關鍵

中信成長高股息ETF（00934）本月除息0.25元，年化配息率近12%，在台股大盤震盪中逆勢填息。經理人張圭慧指出，半導體族群表現突出，AI應用驅動需求持續上升，為台灣半導體產業帶來中長期動能。

名家觀點／ETF熱潮的溢價風險

近期隨著多檔主動式ETF密集上市，市場出現投資人積極申購與追價買進的現象，部分ETF甚至出現明顯溢價。由於ETF本質上是基金，投資人買進ETF，實際上是取得一籃子標的資產的受益憑證。因此，ETF的合理價格應以基金淨值為基礎。當市場成交價格高於淨值，即為「溢價」；低於淨值，則為「折價」。當市價明顯偏離淨值，投資人僅因市場熱度而追價買進，便可能因「買貴」而侵蝕投資績效。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。