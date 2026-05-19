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大盤回檔也擋不住！00934本月除息0.25元秒填息 經理人揭秘半導體抗震關鍵
今日有多檔ETF除息，然而台股大盤受美股科技股回檔影響，今日平盤震盪，加權指數小跌，但仍有部分台股ETF逆勢上漲，其中中信成長高股息（00934）本月除息0.25元，年化配息率近12%，但在主要成分股聯發科強勢攻高下，逆勢完成一日填息。
00934經理人張圭慧表示，2026年第一季雖受美伊戰爭牽動、台股短線回檔，且近期亦有通膨風險導致股市回落震盪的情況，但整體加權報酬指數仍錄得不小漲幅，顯示資金對台灣核心產業信心猶在，尤以半導體族群表現突出，反映AI浪潮仍是驅動市場的主旋律。
張圭慧進一步指出，隨生成式與代理式AI應用擴散，產業對算力與先進製程需求有望持續升溫。
她引用工研院對Foundry 2.0趨勢的觀察，認為先進製程與異質整合封裝需求攀升，將為台灣半導體產業奠定中長期動能，產業龍頭有望在製程、先進封裝與AI晶片合作等面向延續競爭優勢。
另外，聯發科近期強勢上漲，張圭慧表示，這背後的邏輯並非單純的景氣循環，而是深具意義的結構改變，並在全新一代的AI ASIC專案中，聯發科有機會從過去單純供應I/O晶片，進一步切入最核心的運算晶片設計，意味著產品單價（ASP）將直接翻倍，帶動整體毛利率顯著上移。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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