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00403A破發網成立「自救會」過度恐慌？網：00940都能解套了擔心什麼

聯合新聞網／ 綜合報導
00403A破發引發投資人成立自救會，謝金河指出此為擁擠型交易的短期現象、毋需過度恐慌。（聯合報系資料照）
00403A破發引發投資人成立自救會，謝金河指出此為擁擠型交易的短期現象、毋需過度恐慌。（聯合報系資料照）

主動統一升級50（00403A）近期破發，引發投資人討論，甚至臉書社團已有投資人成立自救會；財訊傳媒董事長謝金河在證交所舉辦的璞玉指數和AI領航論壇中直言「用不著自救」，認為這是資金過度集中後出現的「擁擠型交易」副作用，投資人必須忍耐短期套牢。

這番說法也讓市場聯想到先前同樣引爆話題的元大台灣價值高息（00940）。00940掛牌後一度因跌破發行價、配息與成分股表現等問題成為投資人討論焦點，如今00403A破發後，網友也拿00940作為對照，有人留言「00940都能解套了 擔心什麼」，成為討論串中的另一個觀察重點。

不少網友認為，ETF破發不代表產品完全失敗，尤其熱門ETF在募集初期資金大量湧入，若剛好遇到市場震盪或持股回檔，短線淨值波動本來就難避免。也有人以00940為例，認為當初市場情緒同樣悲觀，但後續仍有機會等到價格修復，因此00403A現在是否需要急著成立自救會，恐怕仍有討論空間。

不過，PTT網友對謝金河的發言仍普遍緊張，許多人把這段話視為反向指標，留言直呼「丸子」、「老謝都看多了 完了」、「你不要再說了…」、「老謝趕忙來補一刀」、「本來還想說破發買一點，快逃」、「403要爆炸了」。

也有網友質疑，若00403A仍要靠台積電支撐，那為何不直接買0050或台積電，留言包括「廢話 那買2330就好 買啥403」、「台積電不是萬靈丹」、「主動式要靠GG不會崩？怎麼不買0050？」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00403A主動統一升級50 00940元大臺灣價值高息 破發 謝金河 ETF 0050元大台灣50

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