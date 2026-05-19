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49天規模千億！009816績效贏0050…00919該全換？懶錢包曝兩大隱憂：換股成本與追蹤偏離

聯合新聞網／ 綜合報導
凱基台灣TOP 50（009816）掛牌滿三個月，憑藉動能分配權重策略以36.62%報酬率領先大盤，但頻繁換股所帶來的交易成本與追蹤差距，仍需歷經完整多空循環驗證。記者余承翰／攝影
凱基台灣TOP 50（009816）掛牌滿三個月，憑藉動能分配權重策略以36.62%報酬率領先大盤，但頻繁換股所帶來的交易成本與追蹤差距，仍需歷經完整多空循環驗證。記者余承翰／攝影

台股大盤在2026年突破42000點大關，帶動市值型ETF集體飛龍在天...

其中今年2月3日才掛牌的凱基台灣TOP50（009816），憑藉台股ETF史上最低金保費（合計僅0.097%）與首檔「零配息」的創新設計，上市滿三個月即引爆存股族群高度關注，甚至吸引不少原本持有群益台灣精選高息（00919）的投資人動念轉換。

理財頻道「懶錢包Lazy Wallet」主持人摳摳針對該檔超級新星，從五大指標切入並提出深度體檢。

在人氣與規模指標上，009816上市三個月內股東人數從14.7萬人飆升至73.7萬人，躍居市值型ETF第二大...

規模更從掛牌首日的90億元狂飆1222%至1190億元。

49天吸金千億刷新台股紀錄

值得注意的是，009816僅花費49個交易日便成功衝破千億規模，刷新台股被動式ETF史上最快成長紀錄，吸金速度極為驚人。

在報酬率方面，統計今年2月3日至5月8日，009816以36.62%的報酬率，擊敗市場平均的29.49%與大盤守門人0050的32.48%，而同期的00919漲幅則僅有13.29%。

動態分配權重策略初試啼聲

009816之所以能取得超額報酬，核心在於其「動態分配權重」策略。

由於新制法規限制單一成分股上限，009816必須將台積電強制釋出的近20%權重，優先分配給股價接近歷史高點、具備強勁動能的科技股。

由於這段期間台積電表現相對落後其他49檔成分股，此項比重調節在短期內確實成功為009816挹注績效。

擺脫傳統框架的零配息複利學

此外，該檔ETF獨特的「零配息」架構也是市場討論焦點。

過往台灣投資人極度偏好高股息與頻繁配息，但009816反其道而行。

摳摳分析，零配息設計代表基金收到的成分股股利將直接全數轉換為淨值再投資，不僅能最大化發揮複利效果，更省下了配息產生的匯費與行政成本。

更重要的是，對於高資產或高所得級距的投資人而言，零配息能有效避免二代健保補充保費及個人綜合所得稅的負擔，成為稅務規劃上的隱形優勢。

然而亮眼成績背後也存在兩大隱憂...

1.總費用率

首先是「總費用率」，雖然009816帳面上的牌告金保費極低，但1至3月的實際總費用率達0.17%，主因是2月份歷經了5納5吐的成分股換股期

由於其獨特的動能權重分配機制，即使只是微幅調整，也會在一天內大幅變動前十大持股權重，這可能在每季調整月份頻繁推高交易成本

2.追蹤差距

其次是「追蹤差距」，數據顯示009816在過去幾個月落後指數的幅度皆高於其總費用率，三個月來累積落後指數將近1%，在追蹤精準度上仍有進步空間

高股息轉市值型的理性配置思考

面對網路上「是否該將高股息00919全換成009816或主動式ETF」的群眾焦慮，摳摳給出理性建議。

高股息與市值型的投資邏輯在本質上完全不同，投資組合應因人而異...

儘管多因子策略的市值型ETF在多頭市場中初試啼聲便取得出色的超額報酬，但長期是否會偏離大盤仍是未知數...

投資人仍應回歸個人的投資目標與風險承受度，並將追求市場平均報酬的傳統市值型ETF作為核心配置，盲目追逐短線績效恐打亂長線理財節奏。

◎感謝 懶錢包 Lazy Wallet 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009816凱基台灣TOP50 00919群益台灣精選高息ETF基金 不配息 規模 0050元大台灣50

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近期隨著多檔主動式ETF密集上市，市場出現投資人積極申購與追價買進的現象，部分ETF甚至出現明顯溢價。由於ETF本質上是基金，投資人買進ETF，實際上是取得一籃子標的資產的受益憑證。因此，ETF的合理價格應以基金淨值為基礎。當市場成交價格高於淨值，即為「溢價」；低於淨值，則為「折價」。當市價明顯偏離淨值，投資人僅因市場熱度而追價買進，便可能因「買貴」而侵蝕投資績效。

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