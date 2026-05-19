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00403A與009819大溢價只是特例！不敗教主：屬「可遇不可求」沒有穩賺這種東西

聯合新聞網／ 綜合報導
不敗教主陳重銘針對投資人欲透過申購新ETF，並於掛牌首日利用大幅溢價賺取價差的行為表示不贊同。本報資料照片
不敗教主陳重銘針對投資人欲透過申購新ETF，並於掛牌首日利用大幅溢價賺取價差的行為表示不贊同。本報資料照片

近期ETF如中信數據及電力（009819）、主動統一升級50（00403A）上市初期皆出現大幅溢價的現象，引發市場高度討論，更有不少投資人詢問，是否只要在ETF募集階段參加公開申購，等到正式掛牌首日出現溢價時直接賣出，就能穩賺這段價差？

對此，不敗教主陳重銘在最新的影音內容中明確指出，這種投資想法「當然是不好」，並直言股市中絕對沒有穩賺的策略。

陳重銘分析，先前部分標之所以會出現大幅溢價，純粹是因為當時市場氣氛極為火熱、進場買進的投資人非常多，才導致市價短暫被推高。

他提醒投資人，這種極端溢價的狀況在市場上屬於「可遇不可求」，絕對不是只要參加新基金的IPO申購，掛牌時就必然會保證產生溢價。

此外，申購新ETF背後隱含著不可忽視的時間風險。陳重銘強調，從投資人正式參加申購到該檔ETF正式掛牌上市，中間大約會經歷長達兩周的作業時間。

在這段長達兩個星期的空窗期內，國際局勢或台股大盤隨時都有可能發生劇烈變化...萬一在等待上市的這段期間內行情出現反轉、市場大盤甚至向下修正，新ETF一掛牌甚至可能連發行價都守不住，根本不會有任何溢價空間。

陳重銘最後重申，投資人應建立正確的金融觀念，切勿盲目追求跟風申購來進行短線套利。

◎感謝 不敗教主-陳重銘 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009819中信美國數據中心及電力 00403A主動統一升級50 ETF 溢價

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00403A與009819大溢價只是特例！不敗教主：屬「可遇不可求」沒有穩賺這種東西

近期ETF如中信數據及電力（009819）與主動統一升級50（00403A）出現大幅溢價，引發市場討論。不敗教主陳重銘強調，無法保證參加申購一定獲利，並提醒投資人需注意時間風險與市場變化。

名家觀點／ETF熱潮的溢價風險

近期隨著多檔主動式ETF密集上市，市場出現投資人積極申購與追價買進的現象，部分ETF甚至出現明顯溢價。由於ETF本質上是基金，投資人買進ETF，實際上是取得一籃子標的資產的受益憑證。因此，ETF的合理價格應以基金淨值為基礎。當市場成交價格高於淨值，即為「溢價」；低於淨值，則為「折價」。當市價明顯偏離淨值，投資人僅因市場熱度而追價買進，便可能因「買貴」而侵蝕投資績效。

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主動式標的 交投熱絡

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00685L 准分割 將1拆24

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