00403A與009819大溢價只是特例！不敗教主：屬「可遇不可求」沒有穩賺這種東西

近期ETF如中信數據及電力（009819）、主動統一升級50（00403A）上市初期皆出現大幅溢價的現象，引發市場高度討論，更有不少投資人詢問，是否只要在ETF募集階段參加公開申購，等到正式掛牌首日出現溢價時直接賣出，就能穩賺這段價差？

對此，不敗教主陳重銘在最新的影音內容中明確指出，這種投資想法「當然是不好」，並直言股市中絕對沒有穩賺的策略。

陳重銘分析，先前部分標之所以會出現大幅溢價，純粹是因為當時市場氣氛極為火熱、進場買進的投資人非常多，才導致市價短暫被推高。

他提醒投資人，這種極端溢價的狀況在市場上屬於「可遇不可求」，絕對不是只要參加新基金的IPO申購，掛牌時就必然會保證產生溢價。

此外，申購新ETF背後隱含著不可忽視的時間風險。陳重銘強調，從投資人正式參加申購到該檔ETF正式掛牌上市，中間大約會經歷長達兩周的作業時間。

在這段長達兩個星期的空窗期內，國際局勢或台股大盤隨時都有可能發生劇烈變化...萬一在等待上市的這段期間內行情出現反轉、市場大盤甚至向下修正，新ETF一掛牌甚至可能連發行價都守不住，根本不會有任何溢價空間。

陳重銘最後重申，投資人應建立正確的金融觀念，切勿盲目追求跟風申購來進行短線套利。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。