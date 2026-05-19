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名家觀點／ETF熱潮的溢價風險

經濟日報／ 張森林
近期隨著多檔主動式ETF密集上市，市場出現投資人積極申購與追價買進的現象，部分ETF甚至出現明顯溢價。ETF示意圖。 圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場。
近期隨著多檔主動式ETF密集上市，市場出現投資人積極申購與追價買進的現象，部分ETF甚至出現明顯溢價。ETF示意圖。 圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場。

近期隨著多檔主動式ETF密集上市，市場出現投資人積極申購與追價買進的現象，部分ETF甚至出現明顯溢價。由於ETF本質上是基金，投資人買進ETF，實際上是取得一籃子標的資產的受益憑證。因此，ETF的合理價格應以基金淨值為基礎。當市場成交價格高於淨值，即為「溢價」；低於淨值，則為「折價」。當市價明顯偏離淨值，投資人僅因市場熱度而追價買進，便可能因「買貴」而侵蝕投資績效

在正常情況下，多數流動性良好、標的資產透明度高的ETF，折溢價落在0.5%以內，屬市場交易過程中的合理波動範圍；若遇到市場波動較大、標的資產交易時間與本地市場不同，或標的價格資訊更新不即時等情形，折溢價幅度可能擴大至1%以上。然而，若溢價幅度持續超過3%，甚至達到5%以上，通常已明顯偏離合理區間，投資人應特別謹慎，因為此類偏離往往是市場供需失衡、資訊不對稱或短期情緒所造成。

值得注意的是，由於ETF具有開放式基金架構，其折溢價通常可透過申購與買回機制逐步修正。當ETF溢價過高時，套利者可透過參與證券商交付一籃子股票，或以淨值計算的等價現金，換取一定數量的ETF受益憑證，再於次級市場以較高價格賣出。此一套利機制可增加ETF市場供給，促使市價回落至淨值附近。

然而，套利機制並非在所有市場情況下都能立即發揮作用。若標的資產流動性不足、市場波動劇烈、交易成本上升，或新上市ETF本身市場深度不足，折溢價便可能擴大，並持續一段時間。尤其當ETF投資於海外市場時，若標的市場休市、成分股價格資訊不透明，或成分股本身流動性不足，ETF市價更容易受到投資人情緒與短期資金追逐影響。

對投資人而言，溢價時買入ETF的風險在於市場熱度降溫，或套利機制開始發揮作用後，ETF價格回落至淨值附近。即使標的資產價格沒有明顯下跌，投資人仍可能因溢價收斂而承受帳面損失。換言之，溢價本身就是一種潛在的下跌風險，也是一項容易被忽略的隱形成本。

那麼，投資人應如何應對ETF的折溢價風險？首先，交易前應養成查詢ETF即時淨值習慣。ETF發行投信公司網站均提供即時淨值資訊，投資人可據此判斷目前市場價格是否合理。若溢價幅度過高，應審慎評估是否延後進場。

其次，應避免在市場情緒高漲時盲目追價。ETF雖然常被視為被動投資工具，但其交易價格仍會受到短期資金流動、投資人情緒與市場供需影響。若投資人過度追逐熱門標的，便可能在價格偏離基本價值時進場，承擔不必要的溢價風險。

第三，長期投資人應將ETF視為資產配置工具，而非短期投機標的。若投資目的在於長期參與市場報酬，更應重視進場價格與基金淨值間的合理關係。即使投資標的具備長期成長潛力，若買進時支付過高溢價，也會降低未來的報酬率。

總之，ETF市場蓬勃發展是資本市場成熟的重要指標，在市場熱絡之際，投資人更應保持理性，理解折溢價背後的形成機制與潛在風險，避免因短期追價而付出不必要的成本。唯有在充分理解產品特性，以合理價格進行投資，ETF才能真正發揮其在資產配置中的價值。（作者是臺灣大學財務金融學系暨研究所特聘教授）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

績效 基金

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