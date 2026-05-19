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台股 ETF 績效強強滾 今年來前五強漲逾80% 00947押寶雙題材奪冠

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股屢創新高，帶動台股ETF表現。統計今年來報酬率前五強的台股ETF漲幅逾80%，較加權指數漲幅高出一倍以上。其中，台新臺灣IC設計（00947）前十大成分股擁IC設計、記憶體雙強，受惠最大，是今（2026）年唯一漲幅逾90%的台股ETF，稱霸主被動ETF領域。

據了解，台新臺灣IC設計ETF前十大成分股包含台達電、信驊聯發科、創意、旺宏、群聯、華邦電、南亞科、力旺及世芯-KY。台新臺灣IC設計因精準掌握IC設計與記憶體兩大族群的飆漲，股價漲勢凌厲。

台新臺灣IC設計ETF研究團隊表示，聯發科由消費性IC成功轉型高端ASIC設計，搶下Google TPU v7、v8協同開發訂單，合作黏著度高，而TPU v8i主要用於AI模型部署與服務端推論運算，一旦進入量產，聯發科ASIC營收占比可望隨之攀升。此外，高盛近期發布報告表示，全球記憶體正面臨史上最嚴重的短缺，全球產能至少已經鎖死至2027年，預期IC設計及記憶體漲升行情仍可期。

新光臺灣半導體30ETF投資團隊表示，川習會落幕後，接著市場關注COMPUTEX電腦展，提供電子產業利多消息，四大超級雲端巨頭合計2026年AI資本支出上修至6,500億至7,000億美元，創科技史上最大「AI基礎建設」投資周期，龐大資本支出直接點燃半導體類股全面噴發，顯示AI需求仍暢旺。由於AI算力需求進入量價齊升的超級周期，有利台灣的AI與半導體產業供應鏈業績持續成長，股價有「基」可撐。

野村臺灣新科技50ETF經理人林怡君表示，四大科技巨頭資本支出規模再創新高，重點聚焦資料中心建設、AI伺服器與高效能運算設備，為台灣半導體與電子供應鏈提供長期訂單能見度。同時，為降低成本並提升運算效率，自研晶片已成為雲端服務商重要戰略，進一步帶動ASIC設計服務與先進製程需求成長。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

聯發科 華邦電 信驊

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名家觀點／ETF熱潮的溢價風險

近期隨著多檔主動式ETF密集上市，市場出現投資人積極申購與追價買進的現象，部分ETF甚至出現明顯溢價。由於ETF本質上是基金，投資人買進ETF，實際上是取得一籃子標的資產的受益憑證。因此，ETF的合理價格應以基金淨值為基礎。當市場成交價格高於淨值，即為「溢價」；低於淨值，則為「折價」。當市價明顯偏離淨值，投資人僅因市場熱度而追價買進，便可能因「買貴」而侵蝕投資績效。

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主動式標的 交投熱絡

主動統一升級50（00403A）上周掛牌交投熱絡，受益人直線大增也帶動整體台股ETF總受益人數突破1,600萬人大關，達1,603.7萬人，連四周創新高。包括元大台灣50、主動統一升級50、主動統一台股增長、凱基台灣TOP50、主動群益科技創新等，受益人也紛紛創下新高。

00685L 准分割 將1拆24

群益臺灣加權正2（00685L）昨（18）通過受益人大會，擬將「1拆24」，將於7月1日至6日停止申贖與交易，7月7日起恢復申贖與交易，分割後市價將接近原發行價10元，預料分割計畫實施後可大幅降低投資門檻，有望吸引更多投資人加入。

受益人會議通過！00685L擬1拆24 有望成萬元入手最便宜的正二台股 ETF

根據群益投信官網公告資訊顯示，所經理之「群益臺灣加權指數ETF傘型證券投資信託基金之群益臺灣加權指數單日正向2倍證券投資信託基金（證券代號：00685L）」已在5月15日召開受益人會議，分割決議案順利通過。由於00685L發行價10元，是市場上台股正二ETF中最低的，因此分割後將可能成為市場上最能小資入手的台股正二ETF。

最便宜的正2台股ETF來了 00685L通過分割、擬將「1拆24」

台股ETF近兩年掀起分割潮，最新群益臺灣加權正2（00685L）分割議案受益人大會也正式通過，根據00685L信託契約及公開說明書相關規範，分割比例應為整數倍，且經受益人會議通過分割決議之結帳後每受益權單位淨值，應大於或等於初次發行價格（即10元），以受益人會議當日每受益權單位淨資產價值為243.05元來看，00685L將有機會1拆分為24，分割後市價將接近原發行價，可大幅降低投資門檻，促使更多投資人參與，提升流動性。

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