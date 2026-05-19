台股 ETF 績效強強滾 今年來前五強漲逾80% 00947押寶雙題材奪冠

台股屢創新高，帶動台股ETF表現。統計今年來報酬率前五強的台股ETF漲幅逾80%，較加權指數漲幅高出一倍以上。其中，台新臺灣IC設計（00947）前十大成分股擁IC設計、記憶體雙強，受惠最大，是今（2026）年唯一漲幅逾90%的台股ETF，稱霸主被動ETF領域。

據了解，台新臺灣IC設計ETF前十大成分股包含台達電、信驊、聯發科、創意、旺宏、群聯、華邦電、南亞科、力旺及世芯-KY。台新臺灣IC設計因精準掌握IC設計與記憶體兩大族群的飆漲，股價漲勢凌厲。

台新臺灣IC設計ETF研究團隊表示，聯發科由消費性IC成功轉型高端ASIC設計，搶下Google TPU v7、v8協同開發訂單，合作黏著度高，而TPU v8i主要用於AI模型部署與服務端推論運算，一旦進入量產，聯發科ASIC營收占比可望隨之攀升。此外，高盛近期發布報告表示，全球記憶體正面臨史上最嚴重的短缺，全球產能至少已經鎖死至2027年，預期IC設計及記憶體漲升行情仍可期。

新光臺灣半導體30ETF投資團隊表示，川習會落幕後，接著市場關注COMPUTEX電腦展，提供電子產業利多消息，四大超級雲端巨頭合計2026年AI資本支出上修至6,500億至7,000億美元，創科技史上最大「AI基礎建設」投資周期，龐大資本支出直接點燃半導體類股全面噴發，顯示AI需求仍暢旺。由於AI算力需求進入量價齊升的超級周期，有利台灣的AI與半導體產業供應鏈業績持續成長，股價有「基」可撐。

野村臺灣新科技50ETF經理人林怡君表示，四大科技巨頭資本支出規模再創新高，重點聚焦資料中心建設、AI伺服器與高效能運算設備，為台灣半導體與電子供應鏈提供長期訂單能見度。同時，為降低成本並提升運算效率，自研晶片已成為雲端服務商重要戰略，進一步帶動ASIC設計服務與先進製程需求成長。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。