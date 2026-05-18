00685L 准分割 將1拆24

群益臺灣加權正2（00685L）昨（18）通過受益人大會，擬將「1拆24」，將於7月1日至6日停止申贖與交易，7月7日起恢復申贖與交易，分割後市價將接近原發行價10元，預料分割計畫實施後可大幅降低投資門檻，有望吸引更多投資人加入。

台股多頭列車續行，連帶台股ETF價格超出市場習慣的交易區間，由於分割後的價位讓投資人更能輕鬆入手、反分割讓交易回歸至更有交易效率的價格區間，興師動眾掀起分割與反分割潮。

近幾年ETF分割案一直都倍受投資人關注，統計目前已執行分割的熱門ETF包括元大台灣50正2、國泰臺灣加權正2、元大台灣50、富邦科技、富邦臺灣加權反1、元大台灣50反1。

根據群益投信官網昨日公告資料顯示，群益臺灣加權正2分割議案受益人會議也正式通過，據信託契約及公開說明書相關規範，分割比例應為整數倍數，且經受益人會議通過分割決議之結帳後每受益權單位淨值，應大於或等於初次發行價格（即10元）。

若以群益臺灣加權正2受益人會議當日（5月15日）每受益權單位淨值243.05元來看，群益臺灣加權正2將有機會1拆分為24，分割後市價將接近原發行價，可大幅降低投資門檻，由於該ETF發行價10元，是市場上台股槓桿ETF中最低的，因此分割後將可能成為市場上最能小資入手的台股槓桿ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。