主動式標的 交投熱絡

主動統一升級50（00403A）上周掛牌交投熱絡，受益人直線大增也帶動整體台股ETF總受益人數突破1,600萬人大關，達1,603.7萬人，連四周創新高。包括元大台灣50、主動統一升級50、主動統一台股增長、凱基台灣TOP50、主動群益科技創新等，受益人也紛紛創下新高。

其中主動統一升級50，上周甫掛牌總受益人數已逾93萬人，超越主動統一台股增長91.5萬人。在受益人數創新高的前十大台股ETF中，有六檔是主動式台股ETF。

主動群益科技創新ETF經理人陳朝政指出，現階段AI材料短缺問題已從單純的晶片擴大至整體供應鏈，受AI Agent需求爆發影響，導致供應嚴重緊俏，且多項材料短缺預計將延續至2026年底甚至2027年。投資主軸已從單一GPU擴展至CPU、TPU、先進封裝、測試設備、ABF載板、MLCC、WFE與HBM記憶體。短期來看，5月波動仍較大，除了有戰爭影響外，包含報稅以及獲利了結賣壓等，可能對股市帶來壓力。

主動野村臺灣高息ETF經理人游景德表示，由於台股已逐步邁入傳統除權息旺季，預期將有大量公司在5月到9月間進行盈餘分配，相關投資話題持續升溫。2026年成長型AI族群仍是支撐台股中長期的重要主線，市場焦點持續圍繞AI伺服器、高效能運算與先進製程相關供應鏈。

隨著AI應用由模型訓練逐步走向企業端落地，對算力、資料處理與系統穩定性的需求全面升級，不僅GPU持續高成長，CPU、先進封裝、散熱、測試與高階零組件重要性同步提升。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。