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今年最強績效王00988A暫停初級市場申購 投資人宜留意合理折溢價

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

主動式ETF紅不讓，今年的股票ETF績效王-主動統一全球創新（00988A）今年來繳出逾九成的亮眼績效成績單，截至18日，達漲幅91.07%，高居所有股票類ETF之冠，吸引買盤連續13個交易日淨申購 ，使總發行單位數總數已接近可募集額度上限，因此將於19日起暫停受理初級市場申購。

根據統一投信今日公告，主動統一全球創新因已發行在外受益權單位總數已接近可募集額度上限，該ETF證券投資信託契約第3條第1項及第33條第2項第6款規定辦理，自5月19日起暫停受理初級市場申購，惟嗣後如因受理買回，使可募集額度上限剩餘額度達最低申購基數時，亦將於次一營業日開放初級市場申購。投資人因故無法進行初級市場申購者，仍可透過證券交易市場（次級市場）交易，委託證券經紀商於次級市場買進受益憑證。

主動統一全球創新為主動式國外股票型ETF，投資範圍涵蓋全球，因此每單位淨值可能因跨時區交易而無法揭露最新淨值，淨值及次級市場的市場價格可能受有價證券標的價格影響，而可能產生折、溢價風險，且專業投資人通常較一般投資人容易取得有價證券標的資訊及評價，投資人於次級市場買賣前，應審慎評估價格合理性，並詳閱公開說明書。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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