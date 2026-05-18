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受益人會議通過！00685L擬1拆24 有望成萬元入手最便宜的正二台股 ETF

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
00685L分割預估作業日程。（資料來源：投信官網）
00685L分割預估作業日程。（資料來源：投信官網）

根據群益投信官網公告資訊顯示，所經理之「群益臺灣加權指數ETF傘型證券投資信託基金之群益臺灣加權指數單日正向2倍證券投資信託基金（證券代號：00685L）」已在5月15日召開受益人會議，分割決議案順利通過。由於00685L發行價10元，是市場上台股正二ETF中最低的，因此分割後將可能成為市場上最能小資入手的台股正二ETF。

根據00685L信託契約及公開說明書相關規範，分割比例應為整數倍數，且經受益人會議通過分割決議之結帳後每受益權單位淨資產價值(即淨值)，應大於或等於初次發行價格(即10元)，以受益人會議當日(5/15)之每受益權單位淨資產價值為243.05元來看，00685L將有機會1拆分為24，分割後市價將接近原發行價，可大幅降低投資門檻，促使更多投資人參與，提升流動性。

ETF理財達人表示，台股正2 ETF具備「每日重新平衡」的機制，在股市上漲的趨勢中，這個機制會自動將昨天的獲利滾入今天的本金（等於天天自動加碼）。因此在多頭趨勢，正2 ETF 的長期累積報酬率往往會遠大於原型指數的兩倍。以群益臺灣加權正2為例，截至5月15日，上市表現以來上漲2373.29%遠大於台灣加權報酬指數同期間報酬478.49%的2倍 (956.98%) 的報酬，在AI硬體需求爆發的投資趨勢下，對於具有資本成長需求的投資人，除了運用市值型ETF以外，也可選擇投資正2ETF。

根據群益投信官網先前公告資料，00685L拆分預估重要時程分別為，5/18公告決議結果、6/4公告分割比率與日程、6/30最後交易日、7/1至7/6停止申贖與交易、7/3至7/6停止過戶、7/7恢復申贖、交易、借券、過戶。不過，群益投信00685L於5/15通過受益人大會，後續將依據決議結果進行分割作業，分割比率及相關日程也將另行公告，提醒投資人關於00685L分割之實際日程還是要以群益投信網站後續公告為準。相關資訊也將同步公告於公開資訊觀測站、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會，投資人可多留意。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

群益 台股

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