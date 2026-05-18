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最便宜的正2台股ETF來了 00685L通過分割、擬將「1拆24」

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
00685L拆分預估作業時程。資料來源：群益投信官網
00685L拆分預估作業時程。資料來源：群益投信官網

台股ETF近兩年掀起分割潮，最新群益臺灣加權正2（00685L）分割議案受益人大會也正式通過，根據00685L信託契約及公開說明書相關規範，分割比例應為整數倍，且經受益人會議通過分割決議之結帳後每受益權單位淨值，應大於或等於初次發行價格（即10元），以受益人會議當日每受益權單位淨資產價值為243.05元來看，00685L將有機會1拆分為24，分割後市價將接近原發行價，可大幅降低投資門檻，促使更多投資人參與，提升流動性。

群益臺灣加權正2在5月15日進行受益人會議表決，根據群益投信今日公告，群益臺灣加權正2的已發行受益憑證受益權單位總數為70,639,000單位，此次出席受益權單位數為51,793,058單位，占已發行受益權單位數73.32％，其中，贊成受益權單位數達51,473,525單位，占出席受益權單位數的99.38％。

由於受益人會議經持有代表已發行受益憑證受益權單位總數二分之一以上受益人出席，並經出席受益人之表決權總數二分之一以上表決贊成，因此，受益人會議決議事項照案通過，將依決議結果進行分割作業。

ETF理財達人表示，台股正2 ETF具備「每日重新平衡」的機制，在股市上漲的趨勢中，這個機制會自動將昨天的獲利滾入今天的本金（等於天天自動加碼）。因此在多頭趨勢，正2 ETF 的長期累積報酬率往往會遠大於原型指數的兩倍。以群益臺灣加權正2為例，截至5月15日，上市表現以來上漲2373.29%遠大於台灣加權報酬指數同期間報酬478.49%的2倍（956.98%）的報酬，在AI硬體需求爆發的投資趨勢下，對於具有資本成長需求的投資人，除了運用市值型ETF以外，也可選擇投資正2ETF。

根據群益投信官網先前公告資料，00685L拆分預估重要時程分別為，5/18公告決議結果、6/4公告分割比率與日程、6/30最後交易日、7/1至7/6停止申贖與交易、7/3至7/6停止過戶、7/7恢復申贖、交易、借券、過戶。不過，群益投信00685L於5/15通過受益人大會，後續將依據決議結果進行分割作業，分割比率及相關日程也將另行公告，提醒投資人關於00685L分割之實際日程還是要以群益投信網站後續公告為準。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

群益 台股

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