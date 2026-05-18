聽新聞
0:00 / 0:00
1杯咖啡能買1至2股0050！菲女狼曝朋友換個方式思考：台股熱潮下的存錢心法
股票熱潮下的存錢心法
朋友阿咪最近跟我說，最近股票很熱，連她的消費習慣都開始改變了。
現在她每次花錢，都會先在心裡換算一下：「這筆錢可以買多少股票？」
比如一杯咖啡150元。
她就會開始算：
元大台灣50（0050）現在一張大概9萬多，換算下來一股差不多90幾塊。
也就是說，這杯咖啡其實差不多可以買一股甚至兩股的0050。
有時候這樣一想，她就突然沒那麼想喝咖啡了。
我後來覺得，這其實是一種蠻不錯的存錢方法。
要直接克服慾望有點難，但是當你開始換個方式思考，有些錢就沒那麼想花了。
◎感謝 菲女狼 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。