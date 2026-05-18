1杯咖啡能買1至2股0050！菲女狼曝朋友換個方式思考：台股熱潮下的存錢心法

股票熱潮下的存錢心法

朋友阿咪最近跟我說，最近股票很熱，連她的消費習慣都開始改變了。

現在她每次花錢，都會先在心裡換算一下：「這筆錢可以買多少股票？」

比如一杯咖啡150元。

她就會開始算：

元大台灣50（0050）現在一張大概9萬多，換算下來一股差不多90幾塊。 也就是說，這杯咖啡其實差不多可以買一股甚至兩股的0050。 有時候這樣一想，她就突然沒那麼想喝咖啡了。

我後來覺得，這其實是一種蠻不錯的存錢方法。

要直接克服慾望有點難，但是當你開始換個方式思考，有些錢就沒那麼想花了。

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