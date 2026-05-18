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1杯咖啡能買1至2股0050！菲女狼曝朋友換個方式思考：台股熱潮下的存錢心法

聯合新聞網／ 菲女狼
透過將日常開銷換算成可購買的ETF股數，投資人能利用理財邏輯建立心理帳戶，將原本的消費慾望有效轉化為實際的投資資本。記者曾吉松／攝影
透過將日常開銷換算成可購買的ETF股數，投資人能利用理財邏輯建立心理帳戶，將原本的消費慾望有效轉化為實際的投資資本。記者曾吉松／攝影

股票熱潮下的存錢心法

朋友阿咪最近跟我說，最近股票很熱，連她的消費習慣都開始改變了。

現在她每次花錢，都會先在心裡換算一下：「這筆錢可以買多少股票？」

比如一杯咖啡150元。

她就會開始算：

元大台灣50（0050）現在一張大概9萬多，換算下來一股差不多90幾塊。

也就是說，這杯咖啡其實差不多可以買一股甚至兩股的0050。

有時候這樣一想，她就突然沒那麼想喝咖啡了。

我後來覺得，這其實是一種蠻不錯的存錢方法。

要直接克服慾望有點難，但是當你開始換個方式思考，有些錢就沒那麼想花了。

◎感謝 菲女狼 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF

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不怕震盪只怕錯過行情 00405A 5月18日募集、搶進台股好時機

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