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非投等債三優勢、這檔主動非投等債ETF本月配息年化逾8%

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

今年以來債券走勢出現明顯分化，短天期債券與非投資等級債相對抗震，長天期美國公債與部分長天期信用債則因利率波動壓力，整體表現相對承壓。在這樣的市場環境下，法人認為，非投資等級債之所以能在債市表現名列前茅，關鍵在於同時具備「企業獲利具韌性、信用品質相對穩定、資金動能強勁」三項條件，讓這類資產在震盪期仍能提供相對穩定的收益來源。

主動中信非投等債ETF（00981D）經理人陳昱彰指出，從企業端來看，非投資等級債企業今年第1季財報呈現韌性，在已發布財報的公司中，有46%企業的息稅折舊攤銷前盈餘（EBITDA）優於市場預期，且優於預期的比率高於未達標約2.7倍，反映整體獲利動能仍有支撐。

陳昱彰表示，當企業獲利與現金流相對穩定，有助降低投資人對信用風險的疑慮，也讓非投資等級債在利率起伏時更容易展現「以息收撐報酬」的特性。而在信用面上，非投資等級債券不同信用評等區間的風險差異大，其中以BB、B級的信用結構相對更健康。陳昱彰指出，非投資等級債企業中，BB及B級信用債的「升評」趨勢明顯優於「降評」，升降評比達1.18，與CCC級債券的情況形成對比。

資金面方面，陳昱彰表示，美國非投資等級債市場長期擴張，已形成較深的市場規模與資金需求。根據統計顯示，美國非投資等級債市場自2000年以來持續成長，截至2026年第1季規模約1.4兆美元，增幅達148.6%，顯示資金動能與參與度提升，有助支撐市場表現。

面對利率仍可能上下震盪的環境，投資人除關注收益來源，也會更在意利率敏感度。陳昱彰表示，00981D投組平均存續期間約2.88年，相較長天期債券對利率變動的敏感度相對較低；截至今年4月30日止，00981D投組到期殖利率約7.62%、平均票息率約8.35%。

00981D本月也將配息，本次公告每單位配息0.07元，以5月6日淨值估算年化配息率約8.1%；最後申購日為5月18日，除息交易日為5月19日，配息發放日為6月12日。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00981D主動中信非投等債

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