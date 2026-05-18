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不怕震盪只怕錯過行情 00405A 5月18日募集、搶進台股好時機

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
模擬前十大投資標的與模擬產業配置。資料來源：Bloomberg 富邦投信整理 資料日期：2026/3
模擬前十大投資標的與模擬產業配置。資料來源：Bloomberg 富邦投信整理 資料日期：2026/3

台股今年在AI、高效能運算（HPC）及半導體產業需求持續增溫帶動下，市場資金動能明顯回流，指數屢創波段新高。在行情快速輪動、個股表現分化加劇之際，投資人除了擔心市場震盪風險，也面臨「不知道該不該進場」的投資焦慮。富邦投信表示，相較短線波動，長期錯失台股成長機會，往往更容易影響投資成果。

看好台股中長期成長趨勢，主動富邦台灣龍耀ETF（00405A）已於5月18日展開募集，提供投資人參與台股行情的新選擇。

00405A擬任經理人高晧欣表示，隨著AI應用持續擴散，台灣在半導體、AI伺服器、先進封裝及電子供應鏈等領域，仍具備完整且具競爭力的產業優勢，台股中長期基本面仍具支撐。

高晧欣指出，今年以來市場資金持續聚焦AI供應鏈，但產業輪動速度加快，從大型權值股延伸至中小型成長股、ASIC、自動化設備、散熱、PCB與高速傳輸等相關族群，反映AI需求已逐步由單一題材擴散至整體產業鏈。面對快速變化的市場環境，主動式投資策略可望更具彈性調整空間。

00405A採主動式投資，透過專業投研團隊，依據產業趨勢、企業成長性及市場變化進行動態調整，掌握不同階段的投資機會。相較傳統被動式ETF追蹤固定指數，主動式ETF更重視選股與配置彈性，期望在產業輪動加速環境下，提高投資效率。

此外，近期市場討論度升高的軋空手現象，也反映不少投資人面臨資金停泊壓力。在AI長線趨勢帶動下，部分投資人雖擔憂短線波動，但若長時間未參與市場，可能面臨錯失產業成長與資產增值機會。透過主動式台股ETF工具分批布局，可望降低單一個股波動風險，並參與台股中長期成長機會。

高晧欣表示，AI、高效能運算（HPC）及半導體產業長線需求持續成長，帶動台股基本面維持正向發展。在資金行情與產業趨勢支撐下，市場仍具中長期投資機會。面對產業輪動快速與行情變化，投資人可透過00405A等主動式台股ETF分批布局、掌握市場成長契機。

00405A於5月18日正式展開募集，以10元發行價設計，搭配平準金機制，提供投資人參與台股及AI產業趨勢的重要投資選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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