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00403A會步00940後塵嗎？不敗教主兩者本質上截然不同：主動選股且含18％台積電

聯合新聞網／ 綜合報導
不敗教主陳重銘分析主動式ETF因報酬率顯著優於傳統市值型標的而引發募集熱潮，並提醒投資人注意新掛牌ETF的大幅溢價風險，強調溢價必會收斂。記者胡經周／攝影
不敗教主陳重銘分析主動式ETF因報酬率顯著優於傳統市值型標的而引發募集熱潮，並提醒投資人注意新掛牌ETF的大幅溢價風險，強調溢價必會收斂。記者胡經周／攝影

不敗教主陳重銘在近日的Podcast內容中指出，台股投資環境已發生變革，傳統「無腦買元大台灣50（0050）」的策略雖然穩健，但在主動式ETF強勢崛起的趨勢下，報酬率已明顯落後。

陳重銘分析，過去一年主動統一台股增長（00981A）報酬率驚人，甚至出現碾壓大盤與0050的情況。

他認為，雖然主動型基金的經理費較高，但若能以每年多1%的成本換取多出數十個百分點的報酬率，對投資人而言仍是非常划算的交易。

00403A上市三天規模翻倍

針對市場熱議的新品主動統一升級50（00403A），陳重銘透露該標的募集規模達791億元，掛牌僅約3天規模即翻倍衝上1500億元，展現極高熱度。

面對投資人擔憂其是否會重演00940掛牌後的走勢，陳重銘強調兩者在本質上截然不同：

00940為被動追蹤高股息指數且不含台積電，而00403A則是由經理人主動選股，且目前持有約18%的台積電

他指出，投信積極發行新ETF主因是經理費收入可觀，以1500億規模計算，一年經理費收入可達15億元，但他認為只要經理人能持續創造超額報酬，投資人便能接受此成本

造市商貨源與淨值回歸真相

然而，近期主動式ETF市場出現嚴重的「大幅溢價」亂象，陳重銘對此發出強力警告。

他舉例指出，5月初掛牌的某標的曾出現高達24%的溢價，而00403A上市首日溢價也曾達5.47%。

他解釋，大幅溢價源於市場供不應求，當造市商貨源用罄時，股價會被過度推高，但這種價差終將隨著造市商向投信申購補貨後收斂回歸淨值。

操作ETF必看即時預估淨值

陳重銘建議投資人，操作ETF必須養成在投信官網查詢「即時預估淨值」的習慣。

他直言：「超過3%就算大幅溢價」，此時持有的投資人應果斷賣出實現獲利，而空手的投資人則絕對不要進場追高。

他最後強調，投資人必須具備基本金融知識，瞭解ETF既是基金也是股票的雙重特性，才能避免成為市場上的提款機，並在快速變動的ETF市場中精準判斷進出場時機。

◎感謝 不敗教主-陳重銘 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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