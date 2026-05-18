00981A暴漲200%完勝0050...4萬點還能上車？知美：新手小心擦鞋童效應

台股大盤持續站穩四萬點高位，不僅催熱全民投資運動，更在短時間內徹底翻轉了台灣ETF市場的版圖。財經知名YouTuber知美近日發布影片指出，隨著台股不斷創下新高，投資人對於報酬率的期待已從過去的「滿意就好」轉向追求「超額回報」，這使得市場在短短一年內，由傳統被動式ETF獨大的局面，演變成全台瘋搶主動式ETF的熱潮。

而其中最具指標性的推手，正是統一投信推出的「主動統一台股增長（00981A）」。

不到一年暴賺200%！00981A掀起資金變心潮

知美表示，00981A於去年5月份才剛成立，當時發行價格僅新台幣10元，然而在今年5月，其市場價格最高已成功飆升至30元大關。

這意味在不到一年的時間內，該檔主動式ETF的帳面報酬率便高達200%，如此驚人的績效，直接讓大批高股息或市值型的被動ETF投資人紛紛「變心」，開始將主動式ETF納入自身的資產配置組合中。

除了亮眼的價差表現，00981A在今年3月也交出配息0.41元的紀錄，換算年化配息率高達8.09%。

知美強調，過去常有專家笑稱 ETF配息只是「右手換左手」，但從實質總報酬來看，00981A於2025整年度的含息總報酬率達69.1%，2026年截至5月更已繳出73.39%的成績，真正做到了「賺股息同時賺價差」。

定期定額大回測：主動型完勝老牌市值型0050

為了解答觀眾的疑惑，知美在影片中特別針對被動市值型老大「元大台灣50（0050）」與主動型規模最大的00981A進行定期定額一年的實測回測。

假設投資人每個月定期定額投入1萬元，一年累計本金12萬元，回測結果顯示：00981A的定期定額報酬率高達96.54%，而0050則為60.61%。

在一年的時間差距下，00981A不僅讓投資人多領到1319元的配息，總資產更大幅多出4萬3125元。

知美深入拆解兩者選股邏輯的差異。0050屬於標準被動投資，純粹追蹤台股市值前50大公司；而00981A則是在市值前300大企業中，仰賴專業經理人與投資團隊的精準判斷，挑選出成長性與獲利能力更強的核心企業。

這正是主動式ETF得以戰勝大盤平均回報、創造「超額報酬」的關鍵所在。

投資老手老實說：分批買進10張 新手切勿盲目跟風

儘管主動式ETF當紅，知美仍提醒市場近期湧現「擦鞋童效應」等過熱跡象，資金大量湧入不熟悉的商品。

知美直言，主動式ETF並不保證穩賺不賠，如果無法承擔波動風險的「投資新手」，建議先從被動投資賺取大盤平均報酬開始；但如果是具備台股基金經驗的「投資老手」，則適合將其作為擴大獲利的配置工具。

在觀望整整一年後，知美透露自己已於2026年4月分三次正式進場，總共買下10張00981A，投入成本約26.6萬元，目前帳面獲利已逾2.1萬元，短期報酬率達8.25%。

他強調，入手短短一週內每股價格就從25.18元衝上27.82元，足見市場運行的瘋狂。知美呼籲，投資追求的是安心睡得著覺，下一季高通膨與高油價的財報利空仍待考驗，投資人應釐清自身是追求「跟隨大盤」還是「打敗大盤」，找到最匹配需求的商品再行進場。

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