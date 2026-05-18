聯準會降息機率仍低？玉山投信：債券投資應從賺價差轉向「顧票息」…00988B受關注

自今年2月底以來，美國與伊朗情勢反覆影響霍爾木茲海峽局勢，能源供給與油價變數直接推升金融市場波動。

玉山投信分析指出，在這段市場震盪期間，各類資產表現出現明顯分化。

數據顯示，全球股市最大跌幅一度來到8.9%，反觀美國非投資等級債跌幅僅約2%，且恢復至2月底水位的速度優於股市。專家分析，非投等債展現防禦力的核心原因在於「票息較高」與「存續期間較短」兩大特性。

目前美國10年期公債殖利率維持在4.43%附近的高檔震盪。相較於投資等級債（存續期間約6.8年）與新興市場債（約5.9年），美國非投資等級債的平均存續期間僅2.9年，能有效發揮抗利率風險效果。

在收益率方面，美國非投資等級債殖利率約7%，顯著高於投資等級債的5%與新興市場債的6%，高票息在波動市場中成為重要的支撐力道。

針對聯準會（Fed）動向，4月議息會議決定維持利率不變，聯準會認為雖然勞動市場有轉弱跡象，但油價推升通膨的上行風險依然存在。市場預期短期內啟動降息的機率不高，即使到年底降息空間也相對有限。

玉山投信建議，在殖利率趨向區間震盪的環境下，投資人期待透過債券賺取資本利得的難度較高，務實的做法應是先行鎖定高票息，並選擇短天期債券以因應波動。

玉山投信推出的債券型ETF玉山嚴選非投債（00988B），其追蹤指數即針對票息7.5%以上的高票息債券進行篩選，且存續期間控制在1到5年之間，設計目的在於兼顧收益並降低淨值波動。

專家提醒，面對地緣政治風險未明、通膨壓力仍在的2026年，高票息且具月配息設計的工具可作為投資人的觀察清單。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。