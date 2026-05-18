台版VT要來了？貝萊德申請「世界股票ETF」…哆啦王：希望費用率可以夠低

台灣的ETF又有重大新消息。

去年來到台灣的貝萊德，目前（5月7日時發出申請）正在申請一檔名為「貝萊德iShares安碩世界股票ETF基金」的ETF，正在審查中。

但具體內容不確定，因為「世界」這個詞也可能指的是MSCI World index也就是已開發市場，當然也可能是包括新興市場，真正的全球ETF。

雖然當然希望是真的全球，但無論是哪一個，都會是台灣第一次出現的標的，都是好消息。

也希望費用率可以夠低。

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