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台版VT要來了？貝萊德申請「世界股票ETF」…哆啦王：希望費用率可以夠低

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
貝萊德於5月7日申請「iShares安碩世界股票ETF基金」進入審查階段。記者許正宏／攝影
貝萊德於5月7日申請「iShares安碩世界股票ETF基金」進入審查階段。記者許正宏／攝影

台灣的ETF又有重大新消息。

去年來到台灣的貝萊德，目前（5月7日時發出申請）正在申請一檔名為「貝萊德iShares安碩世界股票ETF基金」的ETF，正在審查中。

但具體內容不確定，因為「世界」這個詞也可能指的是MSCI World index也就是已開發市場，當然也可能是包括新興市場，真正的全球ETF。

雖然當然希望是真的全球，但無論是哪一個，都會是台灣第一次出現的標的，都是好消息。

也希望費用率可以夠低。

◎感謝 Ffaarr的投資理財部落格 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF VT 費用率

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