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台版VT要來了？貝萊德申請「世界股票ETF」…哆啦王：希望費用率可以夠低
台灣的ETF又有重大新消息。
去年來到台灣的貝萊德，目前（5月7日時發出申請）正在申請一檔名為「貝萊德iShares安碩世界股票ETF基金」的ETF，正在審查中。
但具體內容不確定，因為「世界」這個詞也可能指的是MSCI World index也就是已開發市場，當然也可能是包括新興市場，真正的全球ETF。
雖然當然希望是真的全球，但無論是哪一個，都會是台灣第一次出現的標的，都是好消息。
也希望費用率可以夠低。
◎感謝 Ffaarr的投資理財部落格 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
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