00981A抓黑馬、00403A搶龍頭！詹璇依：全都要…一矛一盾配置術

主動式ETF儼然成為台股市場資金所向，其中統一台股增長（00981A）更頻繁奪下成交量冠軍。

財經主持人詹璇依指出，主動式ETF之所以受歡迎，主因在於投資人發現將資金交給「王牌經理人」操作，報酬率更具想像空間。

隨著統一投信再推重量級新品統一升級50（00403A），市場高度關注這兩檔同門產品的定位差異。

抓黑馬與搶龍頭雙策略

詹璇依強調，00981A與00403A的邏輯完全不同，分別代表「抓黑馬」與「搶龍頭」兩大策略。

在選股風格上，00981A由被網友暱稱為「瑤姐」的經理人陳釧瑤操盤，風格靈活且具爆發力。

其選股池範圍鎖定台股市值前300大，定位如「特種部隊」，精準捕捉具創新技術的中型成長股與AI供應鏈黑馬，追求績效噴發。

相對而言，即將登場的00403A則由曾獲晨星（Morningstar）台灣股票基金獎肯定的經理人張哲瑋領軍，定位為「傳統50大指數的進化版」，旨在優化基本盤並解決傳統市值型ETF僵固性的問題。

兩檔產品在架構上有三大顯著差異...首先是選股池與持股集中度：

00403A核心專注於市值前200大，且單一持股上限放寬至30%，較00981A的10%限制更具彈性，能重壓看好的權值股

其次是除息月份：

00981A為3、6、9、12月

00403A則為2、5、8、11月 兩者搭配可達成一年領息8個月的效果

最後是核心賣點：

00981A追求績效翻倍的產業爆發力 00403A則著重於權值股的汰弱留強

一矛一盾戰術組合

詹璇依點評指出，投資人不必在兩者間做抉擇，因為兩檔產品並不矛盾，反而可以構成「一矛一盾」的配置。

00403A適合追求穩健、想贏過大盤的投資人作為防禦性的「盾」；00981A則適合心臟大顆、想抓轉機股的投資人作為攻擊性的「矛」。

她提醒，投資應符合自身的風險承受度，透過主動選股與靈活調節，有望在市場震盪中精準掌握投資契機。

◎感謝 財經主持人 詹璇依 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。