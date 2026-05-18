0050漲不停股市在懲罰沒投資的人？小資yp：非「最近」才發生是23年的複利差距

「股市在懲罰沒投資的人？」我不同意

最近常聽到一句話：「股市最近在懲罰沒投資的人。」

台股一路衝高、0050漲不停，身邊原本只放定存的朋友開始坐不住，社群上也跟著流傳這個說法。乍聽很有感，看著別人帳戶數字翻倍，自己只賺定存利息，心裡確實會冒出一句「我是不是被懲罰了？」。

但這句話我不同意。

「最近」這兩個字 已經騙了我們將近23年

攤開0050的長期數據，從2003年6月成立到現在，0050這檔追蹤台灣50大公司的ETF，買進並持有的長期表現是這樣：

年化報酬（IRR）14.42% 累積總報酬約21.8倍

100萬如果在2003年買進0050並完全沒動，今天大約會變成2,176萬。年化14.4%的複利，將近23年滾下來就是接近22倍。

問題是，這件事是「最近」才發生的嗎？

不是。

那為什麼大家會覺得是「最近」才被懲罰？

當你身邊都是不投資的人，大家一起放定存，你感受不到差別。等到某一天市場大漲，朋友圈開始有人曬獲利、有人換房換車，你才會猛然發現「原來這些年我錯過了什麼」。

市場一直在獎勵那些參與的人，只是這份獎勵在牛市時期被放大，所以你才意識到錯過的不適。

換個角度講，每一年沒投資的人都被懲罰了一年，過去23年的懲罰分散著發生，到2024、2025年一次算清，看起來才像「最近的事」。

有投資就不會被懲罰嗎？

很多人聽到「股市在懲罰沒投資的人」，下一步反應是「那我趕快投入啊」。這個方向沒錯，但中間少了一個但書：有投資也不代表你不會被懲罰。

根據YP指投網的「錯過最佳交易日」回測工具，過去這23年，0050一路抱著沒動，結果就是上面那組數字的14.42%年化、21.8倍累積。但只要你做過一些「看似合理」的決策，比方覺得「最近漲太多先賣一下」、「等修正再進場」，結果會差很多：

持續持有，什麼都不做：年化14.42% / 累積約2,076% / 100萬變2,176萬 錯過表現最好的5天：12.56% / 約1,397% / 1,497萬 錯過表現最好的10天：10.91% / 約968% / 1,068萬 錯過表現最好的15天：9.49% / 約695% / 795萬 錯過表現最好的20天：8.24% / 約512% / 612萬

23年大約5,700個交易日。你只要剛好錯過其中最好的20天，大概是千分之三的交易日比例，累積報酬就從22倍縮水到6倍。100萬的差距是1,564萬。

更殘忍的是，那「最好的20天」幾乎都緊貼在最大跌幅之後。真正讓你錯過這幾天的，往往不是運氣不好，是你被嚇到出場了。

2008年10月、2020年3月、2022年10月，你還記得當時市場的氣氛嗎？

那是雷曼倒閉、Covid爆發、台股單月跌兩成的時候。新聞每天都在講「股市崩盤」「世界末日」「不知道何時止跌」，一堆原本買進並持有的人，在那幾個月把股票砍了。

而後面緊接著的反彈日，就是上面那組「錯過最好的5天 / 10天 / 20天」。

所以「股市在懲罰沒投資的人」這句話，更精準的講法應該是：

股市懲罰的不只是沒投資的人，還包括「有投資但忍不住的人」。

「沒投資」跟「擇時操作的投資人」其實在同一條船上。前者完全沒上車，後者上了車又一直跳下來，最後都錯過了大部分的報酬。

真正的小偷 從來都不只在股市

「股市最近在懲罰沒投資的人」這句話，把懲罰的角色全推給股市，這是它最大的盲點。它讓你看不到那個一直都在偷你錢的小偷：通膨。

根據台灣通膨的最新數據，我們以100萬的作為比較基準:

過去10年：累積通膨15.44% / 年化1.46% / 100萬剩約86.6萬 過去20年：29.90% / 1.32% / 約77.0萬 過去30年：40.78% / 1.15% / 約71.0萬 過去40年：93.85% / 1.67% / 約51.6萬

很多人聽到台灣通膨年化1%多，第一反應是「這很低啊，沒什麼好擔心的」。但通膨真正煩人的點不在某一年的數字。它從不間斷，本身又會複利。

過去30年，1996年的100萬，到今天的實質購買力只剩71萬。換句話說，你1996年放進銀行100萬，30年完全沒動，戶頭數字看起來還是100萬，但這100萬能買到的東西已經被偷走了將近29萬。

這個小偷從不放假。1996年它在偷、2006年它在偷、2026年它還在偷。

把這件事跟前面0050的14%年化擺在一起看，事情就變得很清楚：

把100萬放定存：帳面看起來沒少，實質購買力剩71萬 把100萬投進0050（買進並持有）：變成超過2,100萬 ​

當然，0050是2003年才有的，這不是嚴格的同期比較，但邏輯一樣。長期不投資，代表你同時在承受兩件事：錯過資產成長的機會，加上實質購買力被通膨吃掉。

「股市懲罰沒投資的人」這句話，等於只講了第一件事。第二件事是通膨這個沉默的小偷，它根本不是「最近」才開始懲罰你，它從你出生那年就在工作。

那要怎麼面對這個結構性的懲罰？

對應上面三個論點，我自己會做的事情有三件。

一、承認拿不回過去23年，但不能再放掉下一個23年 很多人意識到「沒投資」吃虧之後的反應是焦慮、後悔、想趕快補回來。我的看法是，過去那段就是沉沒成本，看清楚就好，不要被它逼著做衝動決定。一次梭哈、追高、買進高槓桿商品，這些都是補不回來的人最容易踩的坑。 下一個23年的複利還沒開始，今年就是它的第一天。 二、買整個池子，別猜哪幾隻魚會跳起來 那組「錯過最佳20天」的數字想講的事其實只有一件：你以為自己在做精細的判斷，實際上是把自己擠出市場最關鍵的那幾天。 對多數人來說，最務實的做法是買進涵蓋整個市場的指數型ETF，然後盡量不去動它。0050是台股的池子，VT是全球股市的池子。你不需要猜哪個產業會起飛、哪間公司會變下一個台積電，只要確保自己一直在池子裡就好。 三、把通膨當成基準線，不是噪音 很多人覺得「通膨年化1.5%我又不在意」，但只要放到30年的時間軸來看，它就是一個悄悄複利的減項。任何投資，第一個要打贏的對手不是大盤，是通膨。 定存、儲蓄險、外幣帳戶這些工具，問題從來不是「報酬不夠高」，是它們長期幾乎沒辦法抵抗通膨。把錢放在這些工具裡看似保守，實際上是用比較緩慢的方式接受懲罰。

結語：時間給的禮物 從來不會「最近」才送來

回到一開始那句話。

「股市最近在懲罰沒投資的人」聽起來像句感慨，但它默默植入了一個很危險的暗示：懲罰是最近才開始的，過了這陣子就沒事了。

只要你把0050的23年、台灣通膨的30年、錯過最佳交易日的代價這三件事擺在一起看，你會發現這個暗示是錯的。

這不是「最近」的事，是過去幾十年每一天都在發生的事。差別只在於，多頭市場像一面放大鏡，把這些長期累積的差距一次照給你看，你才覺得痛。

好消息是這個結構對長期投資人是有利的。市場會繼續獎勵願意參與又不亂動的人，通膨會繼續偷沒投資的人的錢。你只要今天決定參與，明天就站在獎勵那一邊。

Charlie Munger講過一句我很喜歡的話：

複利的第一條規則：永遠不要不必要地中斷它

過去23年，沒投資的人從沒讓複利幫自己工作；不少有投資的人被恐慌打斷過好幾次；而通膨從來沒下班，它的反向複利一天也沒停。

下一個23年要站在哪一邊，這個選擇權一直在你手上。

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