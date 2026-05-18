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台股版VT要來了？貝萊德新ETF曝光 網最在意是「這件事」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友在基金募集頁面發現貝萊德iShares安碩世界股票ETF正處審查階段，引發市場對於「台版VT」在質押便利性與內扣費率競爭力之間的高度討論。中央社
網友在基金募集頁面發現貝萊德iShares安碩世界股票ETF正處審查階段，引發市場對於「台版VT」在質押便利性與內扣費率競爭力之間的高度討論。中央社

近期ETF市場持續升溫，各家投信新產品一檔接一檔推出，讓投資人目不暇給。近日有網友在PTT發現，鉅亨網新基金募集頁面上，竟出現一檔名為「貝萊德iShares安碩世界股票ETF基金（審查中）」的新產品，立刻引發熱議，不少人直呼，這難道就是台股版的「VT」要來了？

原PO表示，自己在瀏覽新基金募集資訊時，赫然看到這檔全球型ETF，讓他相當興奮，認為這可能是許多投資人期待已久、能夠「一張買下全世界」的台股版本VT。他也直言，如果真的獲准成立，應該會非常熱門，並希望貝萊德這次能夠確實追蹤指數，管理費與經理費不要太高。

不過，消息一出，網友的第一反應幾乎都集中在「費率」。不少人直言，「看到費率再說」、「這個管理費應該是很驚人」、「未看先猜費用應該不便宜」、「內扣不可能類似」，認為若無法像美股原版VT一樣維持低費率，長期投資下來競爭力恐怕有限。

也有一派網友認為，既然現在買美股已經相當方便，直接買原版VT、VWRA反而更直接，「為什麼不去美股買」、「那我買VT就好了啊」、「現在買美股已經很方便了，為什麼有正牌不買，買一個copy的」、「反正一定不會比VT跟VWRA便宜啦」。

但支持者則認為，若能在台股市場掛牌，最大優勢就在於質押、財力證明與稅務便利性，「可以質押根本無敵」、「管理費0.25以下就買，可以質押太方便了」、「最大優點應該是質押跟資本利得免稅吧」、「台股ETF還是有優勢在，稅務上及財力證明：質借」，對不少資產配置型投資人來說，這反而是關鍵吸引力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 股票 ETF VT 費用率

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