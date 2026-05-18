今年來台股ETF五強漲逾80%高出大盤表現一倍 00947唯一漲逾90%

台股上周15日盤中再創新高，帶動台股ETF強勁漲勢，2026年來績效前五強的台股ETF皆大漲80%以上，為加權指數漲幅一倍以上。其中，台新臺灣IC設計（00947）前十大成份股擁IC設計、記憶體雙強，受惠最大，是今年唯一漲幅逾90%的台股ETF，稱霸主被動ETF。

今年績效第一的00947成分股，將當紅IC設計及記憶體股票直接打包給投資人，前十大成分股包含台達電（2308）、信驊（5274）、聯發科（2454）、創意（3443）、旺宏（2337）、群聯（8299）、華邦電（2344）、南亞科（2408）、力旺（3529）及世芯-KY（3661）等。00947因精準掌握兩大族群的飆漲，股價漲勢凌厲。

00947研究團隊表示，聯發科由消費性IC成功轉型高端ASIC設計，搶下Google TPU v7、v8協同開發訂單，合作黏著度高，而TPU v8i主要用於AI模型部署與服務端推論運算，一旦進入量產，聯發科ASIC營收占比可望隨之攀升。此外，高盛近期發布報告表示，全球記憶體正面臨史上最嚴重的短缺，全球產能至少已經鎖死至 2027 年，預期IC設計及記憶體漲升行情仍可期。若投資人想參與IC設計與記憶體產業在AI浪潮中的成長，不妨布局同時包含二大族群的台股ETF。

新光臺灣半導體30ETF（00904）投資團隊表示，繼川習會順利落幕後，預計尚有Computex電腦展提供電子產業利多消息，四大超級雲端巨頭合計2026年AI資本支出上修至6,500億至7,000億美元，創科技史上最大「AI基礎建設」投資週期，龐大資本支出直接點燃半導體類股全面噴發，顯示AI需求仍暢旺，AI算力需求進入「量價齊升」的超級週期，有利台灣的AI與半導體產業供應鏈業績持續成長，股價有「基」可撐。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。