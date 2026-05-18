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00405A開募 推三高策略

經濟日報／ 王奐敏

AI應用持續擴散，從晶片、伺服器到高速傳輸與電源供應鏈，已全面推升台股進入新一波成長循環。不過，在產業高速成長之際，企業間的競爭力與獲利差距也快速拉大，投資難度同步提升，市場資金開始轉向具備主動選股能力的ETF產品，希望在震盪行情中，同時掌握成長與超額報酬機會。

富邦投信推出的主動富邦台灣龍耀ETF（00405A）於今（18）日正式展開募集，主打「SBM質化選股邏輯」，透過Scarcity（高稀缺）、Barrier（高壁壘）、Momentum（高成長）三大核心策略，鎖定具長線競爭優勢的台灣龍頭企業。其中，「高稀缺」聚焦供需結構緊俏、具定價能力的關鍵產業；「高壁壘」鎖定具技術門檻與產業地位優勢的企業，強化獲利穩定性；「高成長」則布局AI、高速傳輸、電源供應等具結構性成長動能的族群，掌握未來營收與獲利擴張契機。

相較傳統市值型ETF只能被動追蹤指數，00405A最大特色可由投研團隊依市場變化主動調整持股，透過Top-down總體分析結合Bottom-up個股研究，並搭配SMART投資架構與雙重風控機制，強化選股效率與風險控管能力，力拚創造Alpha超額報酬。

00405A擬任經理人高晧欣表示，近期國際資金也持續加碼台股。MSCI最新季度調整，台股於「MSCI全球新興市場指數」權重再獲調升，反映全球資金對台灣AI半導體供應鏈的高度青睞。

市場普遍認為，AI產業已從單純的資本支出階段，逐步進入營收驗證與應用落地的新循環，科技巨頭持續擴大AI投資，也讓上游晶片、資料中心與伺服器供應鏈受惠程度提升。

高晧欣指出，目前景氣仍在加速擴張階段，美股財報亮眼，科技巨頭上調資本支出，資金焦點圍繞AI主軸，台股中長期趨勢未變。00405A以10元發行價設計，可低門檻參與一籃子成長企業。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

富邦投信

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