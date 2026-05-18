日半導體 ETF 迎接長多行情 分析師唱旺三大設備巨頭獲利

日經225指數受惠AI浪潮，突破63,000點歷史新紀錄，今年累計漲幅超過兩成，日股半導體族群無疑是領漲引擎。其中，愛德萬測試今年股價飆逾40%，東京威創漲幅亦超過30%。

隨AI需求持續加溫，AI變現能力已變得更為真實，推動美系雲端大廠擴充AI資本支出，日本半導體龍頭廠受惠，分析師估三大設備巨頭廠愛德萬、東京威創、迪恩士2027~2028年EPS成長率皆高達二位數，建議布局日本半導體ETF掌握長多行情。

台新日本半導體ETF（00951）研究團隊表示，愛德萬測試身為全球半導體測試設備龍頭，測試近期動作頻頻。公司宣布於矽谷新設兩座「戰略創新中心」，致力於提供領先業界的測試解決方案，旨在優化作業流程，全方位支援高效能運算（HPC）、邊緣AI及次世代半導體市場的龐大需求。

此外，愛德萬測試近期正式宣布與全球半導體設備大廠應用材料建立深度策略夥伴關係，成為首家加入「EPIC（設備與製程創新與商業化）平台」的測試設備廠商，目標在AI時代大幅優化晶片效能、提升產線良率。

台新日本半導體ETF研究團隊指出，儘管國際政經局勢仍具挑戰，但產業鏈對半導體未來需求普遍持樂觀態度。隨著AI基礎設施建設的需求持續擴張，市場對相關科技企業的獲利成長預期正不斷上修，足以抵銷地緣政治帶來的不確定性。

隨著次世代運算技術與AI應用的全面落地，日本半導體企業憑藉設備與製程的全球領先地位，已成為支撐日股穩健走升的核心引擎。建議對於看好這波成長浪潮的投資人，透過配置日本半導體ETF，能以更穩健的策略參與AI領航的日本半導體黃金週期，在全球科技供應鏈的重組契機中搶占先機。

中信日本半導體ETF經理人許家瑜表示，近期日本半導體族群在AI帶動下維持強勁走勢，包含前段製程、測試到封裝設備同步受惠。設備投資往往具有一旦啟動，就不易急踩煞車的特性，讓供應鏈能見度相對提高。

整體來看，日本半導體產業的成長動能，從先進邏輯晶片與記憶體兩條主軸同時發力，帶動上游材料與關鍵設備、下游測試與封裝設備雨露均霑，中信日本半導體ETF聚焦日本半導體龍頭股，有機會在這一波AI驅動的長線投資循環中掌握核心受惠者。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。