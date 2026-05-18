00735瞄準台韓科技股

AI競賽持續升溫，科技巨頭為爭奪算力資源不惜重金布局，帶動半導體、伺服器、散熱及電源供應鏈訂單能見度延伸至未來3年，支撐全球科技股強勢上攻。其中，台股與韓股表現尤為亮眼，台股今年來（截至15日）漲幅逾四成，韓股更大漲超過七成。

儘管3月全球股市一度震盪、韓股甚至觸發多次熔斷機制，但長線來看反而形成良好進場時機。全台少數同時布局台韓科技股的國泰臺韓科技（00735）在同類型ETF表現傲人，成為市場關注焦點。

根據投信投顧公會最新公布的4月基金績效評比表，國泰臺韓科技在同類型「指數股票型-產業類」基金中報酬率名列前茅，今年以來績效63.31%位居同類型第一，三個月、六個月、一年績效亦全面居冠，報酬率分別達34.35%、69.80%、189.68%；而二年、三年績效則分別為180.30%、286.55%，展現強勁的中長期爆發力。

國泰臺韓科技除了布局台積電、台達電、聯發科等台灣科技龍頭外，更直接投資韓國市場，三星電子與SK海力士合計權重約35%。隨AI需求快速成長，HBM與DRAM產能吃緊，市場普遍預期記憶體超級周期將延續至2027年，甚至不排除延長至2030年。

近期資金再度回流記憶體族群，在三星與SK海力士獲利帶動下，韓股成功突破7,000點整數關卡，高盛亦將韓股列為亞洲「最高信念」市場。

國泰臺韓科技經理人江宇騰表示，記憶體需求爆發亦反映在韓國出口數據。韓國第1季出口達2,199億美元創高，其中半導體出口年增高達139%，成為經濟成長主要動能。隨AI發展從訓練進入推論階段，記憶體需求持續倍增，高頻寬記憶體（HBM）更大量消耗DRAM產能，使供需缺口持續擴大。

以SK海力士為例，其HBM產能幾近售罄，包括Alphabet、Meta及微軟等科技巨頭，甚至出資協助建廠並採購ASML設備，以確保供應穩定。IDC亦指出，記憶體產業正從景氣循環股轉為AI基礎建設中的「戰略資產」，缺貨周期可能延長至2030年。

在AI長線趨勢持續成形下，國泰臺韓科技可望持續受惠，建議投資人現階段可透過定期定額方式分批布局，掌握AI超級循環帶來的長線成長契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。