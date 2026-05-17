美股高貴不貴 企業獲利支撐本益比 美股ETF看俏

美股高檔震盪，讓投資人又愛又怕，不知該如何下手。法人指出，美股今年預估獲利成長強勁，可望持續支撐股市。投資人可以布局美股ETF，以增加投資效益。

群益投信指出，美股企業獲利展望穩健。在已公布的近九成財報中，高達84%企業的獲利優於預期。S&P 500指數各產業預估獲利皆維持正成長，整體獲利預估成長率仍有21%，顯示整體企業基本面仍具支撐。

群益投信看好美股前景，將發行兩檔美股ETF。其中，群益標普500（009823）為市值型ETF，追蹤S&P 500指數，涵蓋近九成的美股總市值，等同於布局全產業美股；群益美國科技巨頭（009824）則是主題型ETF，追蹤Solactive美國科技巨頭指數，成分股除了目前的七巨頭外，更網羅可能成為下一個領頭美股新趨勢的未來科技巨頭。

009823經理人謝明志表示，S&P指數整體獲利預估成長率高達21%，其中，能源、資訊科技、原物料、通訊服務等類股獲利成長率都超過25%。企業營運與獲利狀況穩健，加上金融環境仍處寬鬆，有助支持美股表現延續。

009824經理人李晉含強調，AI投資題材持續支撐科技股，尤其大型雲端服務供應商（CSP）對繪圖處理器（GPU）、網通、高頻寬記憶體（HBM）及光通訊需求強勁。第1季企業財報與資本支出展望也未明顯轉弱，美股後市表現可期。

貝萊德標普卓越50（009813）經理人楊貽甯也指出，本波行情的推動力並非來自降息預期或短線資金情緒，而是企業獲利的實質加速。目前接近九成的S&P 500指數成分股已公布第1季財報，整體獲利年增率已達25%，為2021年以來最強成長動能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。