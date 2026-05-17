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高股息商品投資邏輯大變化 領息思維轉向重視總報酬優化

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
主動野村臺灣高息ETF 00999A前十大持股。(資料來源：證交所、野村投信官網)
主動野村臺灣高息ETF 00999A前十大持股。(資料來源：證交所、野村投信官網)

隨著台股市場對高股息商品的投資邏輯，逐步由過去單純「領息」思維，轉向更重視「總報酬優化」的新階段，主動式ETF的崛起正逢其時。

主動野村臺灣高息ETF（00999A）經理人游景德表示，2026年台股主旋律仍由AI驅動，從雲端資料中心到終端應用，需求持續外溢，帶動整體企業獲利上修與資金持續流入，但也意味著產業與個股間分化加劇，主動管理的重要性顯著提升。在此背景下，傳統被動型高股息ETF往往受限於既有指數規則，較難即時反映產業趨勢與基本面變化；相較之下，00999A強調的「主動高息2.0」正是透過專業投研團隊，依據產業循環與企業成長性動態調整持股，讓投資組合在兼顧收益機會的同時，亦具備成長潛力。在除權息旺季來臨前，此種策略更有利於提前布局高品質息收來源。

游景德表示，00999A最大特色在於跳脫傳統被動指數框架，透過主動選股機制，打造兼顧收益機會與資本成長潛力的「3D鎖息」策略。台股在AI浪潮帶動下持續創高，大盤維持高檔強勢格局，資金動能與企業獲利雙支撐，但短線評價面偏高、乖離擴大，市場將進入高檔震盪與快速輪動階段，投資更仰賴選股能力與靈活調整。

野村投信投資策略部副總經理樓克望分析，部分傳統產業亦出現復甦契機，例如，全球消費與庫存調整逐步完成，帶動紡織、製鞋等產業迎來庫存回補需求；加上今年美加墨世足等大型國際賽事與景氣回溫，相關消費動能回升，為高股息來源提供穩定支撐。同時，觀光餐旅與內需相關產業，亦受惠於疫後復甦與消費回暖，成為投組中重要的防禦與收益來源。

樓克望表示，00999A採取與傳統ETF不同的「股利輪轉操作」機制，透過篩選約80至100檔具備穩健基本面與配息潛力的標的，進行動態換股與資產配置調整，不再受限於一次布局少數個股，而是以一套資金靈活參與多檔股利機會。此舉不僅有助提升整體息收效率，也可在市場波動中適時調整持股，兼顧風險控管及報酬機會。

野村投信表示，隨著台股進入高檔震盪與結構分化的新常態，透過主動式投資策略，「收益機會」與「成長動能」有望在資產配置中取得平衡。00999A的策略核心，即是在除權息期間鎖定具備穩定配息能力的企業，在成長階段則轉向具備獲利爆發力的產業，動態捕捉不同循環下的投資機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高股息 台股

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