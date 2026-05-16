快訊

對流雲系發展旺盛！中南部8縣市大雨特報

川普福斯專訪談台獨、對台軍售 中英文逐字稿一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

00981A短線輸給大盤挨轟？網指「不穩定籌碼」太多：贏40%不講、輸6%就大罵

聯合新聞網／ 綜合報導
針對00981A近期績效波動引發的討論，網友分析主動式ETF表現受產業權重影響屬常態，並指出投資人應釐清自身風險耐受度，避免陷入短線跟風與頻繁換股的循環。記者余承翰／攝影
針對00981A近期績效波動引發的討論，網友分析主動式ETF表現受產業權重影響屬常態，並指出投資人應釐清自身風險耐受度，避免陷入短線跟風與頻繁換股的循環。記者余承翰／攝影

主動統一台股增長（00981A）近期因短線績效落後，再度引發股板討論。有網友認為，買主動式ETF本來就是希望交給經理人操作，若每天盯績效、看持股、喊換股，其實和自己操作個股差不多。

原PO指出，00981A或台灣奔騰過去一年並不是每個月都贏元大台灣50（0050），以台灣奔騰來看，過去12個月也有3個月輸大盤，但後來績效回升後，質疑聲就減少。他認為，主動式基金短期輸贏本來就會受到持股產業影響。

他也舉例，三月底規模超過1400億元的台灣安聯科技，5月1日至5月13日上漲11.5%，同期0050上漲6.4%、台灣奔騰下跌0.2%。原PO認為，這主要是不同經理人選股不同，像台灣奔騰重壓的散熱族群近期表現不佳，而安聯科技可能因記憶體題材受惠。

原PO也認為，00981A目前最大問題不是經理人能力，而是不穩定籌碼太多。上個月一堆人看績效好就開槓桿追進，這個月表現落後又開始批評。他直言，前四個月績效已經贏40%，這個月輸6%就大罵，若無法接受波動，「那還是定存好了因為這樣每個月一定都是正的喔」。

不少網友認同原PO看法，認為很多投資人其實只是短線跟風，「整天看績效跳車 不如專注買幾檔就好」、「韭菜買ETF還是韭菜 心態有問題定存都會賠吧」、「韭菜自己抱不住 請專業的操盤也抱不住 3天沒10%就說績效不佳 真的蠻可悲的」。

但也有網友認為，主動式ETF賣點本來就是績效，當然可以檢討，「不看績效的話我買0050就好了啊，這種主動式ETF的賣點不就是績效比0050更好才吸引大家去買嗎？現在又不能檢討他的績效喔」。

也有人認為，00981A只是因為太紅才被放大檢視，「981就是被人捧到讓人想酸他」、「這幾個月我很專心買981A 買到跟它一起成長很開心」、「跟風不跟風的不會去影響到淨值，看淨值最準」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00981A主動統一台股增長 0050元大台灣50 0056元大高股息 ETF

延伸閱讀

電子拉貨潮提早湧現 00878目前含五成AI概念股

機器人最重要的是視覺系統？概念股大噴發 所羅門等攻漲停

震撼！台積電宣布擬出售8.1%世界先進股權

跟著瑤姐怎麼輸？00981A規模衝破2700億…網憂：績效恐趨近0050

相關新聞

00981A短線輸給大盤挨轟？網指「不穩定籌碼」太多：贏40%不講、輸6%就大罵

主動統一台股增長（00981A）近期短線績效落後，引發網友熱議。批評者認為許多投資人無法承受波動，以致於對其表現大加指責，然而支持者則指出應專注長期投資而非短期成績。

00403A幫00991A抬轎？別被洗腦…成分股配置、資金規模與操盤邏輯截然不同

市場上有關主動統一升級50（00403A）協助主動復華未來50（00991A）抬轎的言論不實。兩檔ETF在成分股及資金配置上存在顯著差異，操作邏輯亦截然不同，投資者應理性看待市場雜音，依據經理人的操盤風格做出選擇。

跟著瑤姐怎麼輸？00981A規模衝破2700億…網憂：績效恐趨近0050

主動統一台股增長（00981A）規模突破2700億，但投資人開始擔憂其未來績效可能無法持續超越大盤。有分析指出，體量過大使得操作困難，或將趨近元大台灣50（0050）的表現。不少網友對此表達不同看法。

貝萊德ETF資金動向解析：股市吸金降溫不退場 進入調整階段

在股市連續吸引資金之後，資金動能本周出現放緩跡象。以貝萊德iShares旗下ETF為觀察指標，最新一周（5月2日至5月8日）的股票型 ETF 單周淨流入 30.6 億美元，較前一周的114.8億美元明顯走緩，顯示股市吸金動能降溫。不過，整體仍維持資金淨流入，反映資金並未撤出市場，而是進入調整與重新配置階段。

高息ETF近期兩極化 法人：選股邏輯成績效勝出關鍵

台股高息型商品仍受到投資人青睞，觀察近期高息型ETF與基金績效，近周績效由被動式ETF領先奪冠；但在近一個月的表現中，部分主動式ETF展現經理人選股及投資策略實力，績效已成功超越多檔熱門被動式標的。

海外股票ETF規模檔數創新高 法人看好美國市場：關注下半年一變數

不只台股改寫天價，全球股市也頻創新高，除了投資人最熟悉的台股ETF（指數型股票基金）外，熱度也延升至海外股票ETF。統計近5年資料，海外股票ETF檔數從84檔增加至116檔，規模也從2419億元成長至7235億元，海外股票ETF檔數及規模，雙雙創歷史新高。市場法人指出，美國為全球金融股市之首，因此美股ETF應該要納入投資標配。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。