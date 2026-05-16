00981A短線輸給大盤挨轟？網指「不穩定籌碼」太多：贏40%不講、輸6%就大罵

主動統一台股增長（00981A）近期因短線績效落後，再度引發股板討論。有網友認為，買主動式ETF本來就是希望交給經理人操作，若每天盯績效、看持股、喊換股，其實和自己操作個股差不多。

原PO指出，00981A或台灣奔騰過去一年並不是每個月都贏元大台灣50（0050），以台灣奔騰來看，過去12個月也有3個月輸大盤，但後來績效回升後，質疑聲就減少。他認為，主動式基金短期輸贏本來就會受到持股產業影響。

他也舉例，三月底規模超過1400億元的台灣安聯科技，5月1日至5月13日上漲11.5%，同期0050上漲6.4%、台灣奔騰下跌0.2%。原PO認為，這主要是不同經理人選股不同，像台灣奔騰重壓的散熱族群近期表現不佳，而安聯科技可能因記憶體題材受惠。

原PO也認為，00981A目前最大問題不是經理人能力，而是不穩定籌碼太多。上個月一堆人看績效好就開槓桿追進，這個月表現落後又開始批評。他直言，前四個月績效已經贏40%，這個月輸6%就大罵，若無法接受波動，「那還是定存好了因為這樣每個月一定都是正的喔」。

不少網友認同原PO看法，認為很多投資人其實只是短線跟風，「整天看績效跳車 不如專注買幾檔就好」、「韭菜買ETF還是韭菜 心態有問題定存都會賠吧」、「韭菜自己抱不住 請專業的操盤也抱不住 3天沒10%就說績效不佳 真的蠻可悲的」。

但也有網友認為，主動式ETF賣點本來就是績效，當然可以檢討，「不看績效的話我買0050就好了啊，這種主動式ETF的賣點不就是績效比0050更好才吸引大家去買嗎？現在又不能檢討他的績效喔」。

也有人認為，00981A只是因為太紅才被放大檢視，「981就是被人捧到讓人想酸他」、「這幾個月我很專心買981A 買到跟它一起成長很開心」、「跟風不跟風的不會去影響到淨值，看淨值最準」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。