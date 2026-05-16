跟著瑤姐怎麼輸？00981A規模衝破2700億…網憂：績效恐趨近0050

主動統一台股增長（00981A）自上市以來表現強勢，一度被不少投資人視為「神級產品」，甚至因經理人陳釧瑤的操盤風格，被市場戲稱為「瑤姐概念股」。不過隨著規模快速膨脹至2700億元，也開始有投資人擔心，資金體量過大反而讓操作難度大增，未來想持續打敗大盤恐怕沒那麼容易。

原PO分析指出，00981A如今規模已來到2700億元，經理人若想靠中小型飆股創造超額報酬，難度明顯提高，因為一旦買進過多，很容易直接把股價拉到漲停，部位卻可能只佔投組0.3%到0.5%，即使抓到翻倍股，對整體績效貢獻仍有限。

他也提到，近期瑤姐越來越常追漲停股，給人一種偏短線操作的感覺，加上AI題材股不少已經漲到「本夢比」階段，能操作的空間越來越小。若又必須每天公布持股，等於容易被其他法人「狙擊」，想維持過去的亮眼績效自然更難。

原PO認為，主動式ETF本質上更適合規模較小、操作靈活的環境，如今00981A體量過大，反而容易慢慢趨近元大台灣50（0050）的樣子，失去原本「主動超額報酬」的優勢。

不少網友認為，00981A能有今天的成績，本身就已經非常不容易，「賺這麼多不能跌逆？只能贏不能輸逆？」、「沒信心就賣掉吧」、「跟著瑤姐怎麼輸」、「最甜的那段我吃到了 漲到變成最大持股」。

另一派網友則認為，規模過大確實是硬傷，「這隻差不多了 太笨重了 績效會趨近於0050」、「主動型最甜的一段差不多了」、「最近常常輸給0050了」、「要贏正二真的太難了」。

也有人認為，即使最後走向類似0050，也未必是壞事，「如果變成0050的模樣也不錯啊！就是變成管理費多一點的0050，至少不會賠錢」、「季配高息的0050 也滿不錯的」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。