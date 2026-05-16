快訊

網球／收網協訊息確定出戰金恩盃！謝淑薇：洛杉磯奧運「我來啦」

日本知名連鎖雜貨店「3COINS」要登陸台灣了 日期地點曝

115會考社會／圖表題占比超過5成！師評：難易適中 著重知識與經驗連結

聽新聞
0:00 / 0:00

跟著瑤姐怎麼輸？00981A規模衝破2700億…網憂：績效恐趨近0050

聯合新聞網／ 綜合報導
投資人熱議主動統一台股增長（00981A）規模膨脹至2700億元後操作靈活度下降，擔憂其主動超額報酬優勢將因資金體量過大而逐漸趨近於0050表現。圖／本報系資料照片
投資人熱議主動統一台股增長（00981A）規模膨脹至2700億元後操作靈活度下降，擔憂其主動超額報酬優勢將因資金體量過大而逐漸趨近於0050表現。圖／本報系資料照片

主動統一台股增長（00981A）自上市以來表現強勢，一度被不少投資人視為「神級產品」，甚至因經理人陳釧瑤的操盤風格，被市場戲稱為「瑤姐概念股」。不過隨著規模快速膨脹至2700億元，也開始有投資人擔心，資金體量過大反而讓操作難度大增，未來想持續打敗大盤恐怕沒那麼容易。

原PO分析指出，00981A如今規模已來到2700億元，經理人若想靠中小型飆股創造超額報酬，難度明顯提高，因為一旦買進過多，很容易直接把股價拉到漲停，部位卻可能只佔投組0.3%到0.5%，即使抓到翻倍股，對整體績效貢獻仍有限。

他也提到，近期瑤姐越來越常追漲停股，給人一種偏短線操作的感覺，加上AI題材股不少已經漲到「本夢比」階段，能操作的空間越來越小。若又必須每天公布持股，等於容易被其他法人「狙擊」，想維持過去的亮眼績效自然更難。

原PO認為，主動式ETF本質上更適合規模較小、操作靈活的環境，如今00981A體量過大，反而容易慢慢趨近元大台灣50（0050）的樣子，失去原本「主動超額報酬」的優勢。

不少網友認為，00981A能有今天的成績，本身就已經非常不容易，「賺這麼多不能跌逆？只能贏不能輸逆？」、「沒信心就賣掉吧」、「跟著瑤姐怎麼輸」、「最甜的那段我吃到了 漲到變成最大持股」。

另一派網友則認為，規模過大確實是硬傷，「這隻差不多了 太笨重了 績效會趨近於0050」、「主動型最甜的一段差不多了」、「最近常常輸給0050了」、「要贏正二真的太難了」。

也有人認為，即使最後走向類似0050，也未必是壞事，「如果變成0050的模樣也不錯啊！就是變成管理費多一點的0050，至少不會賠錢」、「季配高息的0050 也滿不錯的」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00981A主動統一台股增長 0050元大台灣50 ETF 陳釧瑤 季配息

延伸閱讀

00918填息率高達75％…不只是左手換右手！靠國巨強勢上漲奪台股ETF績效前三

投資心態大挑戰！買0050卻眼紅別人賺翻 內行人點破：新手沒賠錢就贏一半

想領息卻賺到價差！0056強勢走勢看傻股民…網點破：吃到發哥的紅利

電子拉貨潮提早湧現 00878目前含五成AI概念股

相關新聞

00403A幫00991A抬轎？別被洗腦…成分股配置、資金規模與操盤邏輯截然不同

市場上有關主動統一升級50（00403A）協助主動復華未來50（00991A）抬轎的言論不實。兩檔ETF在成分股及資金配置上存在顯著差異，操作邏輯亦截然不同，投資者應理性看待市場雜音，依據經理人的操盤風格做出選擇。

跟著瑤姐怎麼輸？00981A規模衝破2700億…網憂：績效恐趨近0050

主動統一台股增長（00981A）規模突破2700億，但投資人開始擔憂其未來績效可能無法持續超越大盤。有分析指出，體量過大使得操作困難，或將趨近元大台灣50（0050）的表現。不少網友對此表達不同看法。

貝萊德ETF資金動向解析：股市吸金降溫不退場 進入調整階段

在股市連續吸引資金之後，資金動能本周出現放緩跡象。以貝萊德iShares旗下ETF為觀察指標，最新一周（5月2日至5月8日）的股票型 ETF 單周淨流入 30.6 億美元，較前一周的114.8億美元明顯走緩，顯示股市吸金動能降溫。不過，整體仍維持資金淨流入，反映資金並未撤出市場，而是進入調整與重新配置階段。

高息ETF近期兩極化 法人：選股邏輯成績效勝出關鍵

台股高息型商品仍受到投資人青睞，觀察近期高息型ETF與基金績效，近周績效由被動式ETF領先奪冠；但在近一個月的表現中，部分主動式ETF展現經理人選股及投資策略實力，績效已成功超越多檔熱門被動式標的。

海外股票ETF規模檔數創新高 法人看好美國市場：關注下半年一變數

不只台股改寫天價，全球股市也頻創新高，除了投資人最熟悉的台股ETF（指數型股票基金）外，熱度也延升至海外股票ETF。統計近5年資料，海外股票ETF檔數從84檔增加至116檔，規模也從2419億元成長至7235億元，海外股票ETF檔數及規模，雙雙創歷史新高。市場法人指出，美國為全球金融股市之首，因此美股ETF應該要納入投資標配。

海外股票ETF蓄熱 規模檔數創高 美股ETF最吸睛

全球股市頻創新高，讓股票ETF投資熱力四射，除投資人最熟悉的台股ETF外，熱度也延升至海外股票ETF，統計近五年資料顯示，海外股票ETF檔數從84檔增加至116檔，規模從2,419.45億元成長至7,235.19億元，讓海外股票ETF檔數與規模雙雙均創下歷史新高。市場法人表示，投資除了台股外，更應該配置海外股票資產，其中美國為全球金融股市之首，因此美股ETF應該要納入投資標配。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。