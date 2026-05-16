00403A幫00991A抬轎？別被洗腦…成分股配置、資金規模與操盤邏輯截然不同

最近市場上充斥著主動統一升級50（00403A）幫主動復華未來50（00991A）抬轎的荒謬言論，甚至有許多無良的文章推波助瀾。

台股這個與全球資金深度連動且具備高度流動性的市場裡，宣稱一檔剛掛牌、還在建倉期的新ETF能單憑微薄的資金去幫另一檔ETF抬轎，在金融邏輯上根本完全不成立。

台股科技權值股每天的成交金額動輒幾十億甚至上百億，絕非單一投信的零星建倉買盤可以輕易撼動的。

所謂的抬轎說法，純粹為煽動散戶情緒、創造話題所捏造的行銷話術，真的不要再被這種毫無根據的謠言給牽著鼻子走。

籌碼配置大不同 成分股數據打臉抬轎論

攤開這兩檔主動式ETF在周五公布的全持股明細來看，就能發現兩者的成分股差異其實非常大，操盤邏輯根本截然不同。

除都不約而同將台積電權重控制在18%左右之外，接下來的資金配置策略就出現了極大分歧：

仔細比對前十大名單，00991A展現出非常積極且高度集中的重壓風格，將大筆資金重押在少數個股上；例：群聯佔比高達7.85%、台光電也佔了7.69%，光是這兩檔就吃掉超過15%的資金，藉此集中火力追求爆發性成長 相對00403A的資金分布就顯得多樣且分散，除第二大持股聯電佔比僅4.20%之外，其餘像是奇鋐4.18%或欣興3.81%等成分股也都平均控制在3%到4%之間，走的是較為穩健的風險分散路線

如果繼續往下看持股尾單，差異更是巨大...

00991A出現了大量持股比例僅有0.01%甚至0.00%的標的，例如長榮、富邦金等，持股數只有零星的幾千股，這顯示經理人正在進行極端的動態調節或保留象徵性部位 反觀00403A的名單就常態許多，即便到了名單最後，佔比最小的標的也有0.03%且持有十多萬股

基金規模與現金水位差異 跌勢中誰買誰賣還很難說

還要考量到兩檔基金規模也會不一樣，經理人手中能夠保留的現金水位也完全不同。

當大盤遇到逆風下跌時，手握充沛現金、還在建倉期的新基金反而更有底氣去逢低買進優質成分股；而早早建倉完畢、持股滿水位的舊基金，面對跌勢可能只能被動跟著淨值下滑。

在這種大盤跌的時候誰更能逢低買進的差異下，誰抬轎誰好像還真的很難說。

主動式ETF投資核心在於經理人

主動式ETF跟傳統被動追蹤指數的ETF最大的不同，就在於它的持股是會隨時變動的，我們看到的只是周五的短暫成分股。

主動型ETF的價值在於經理人能夠不受定期審查的死板規則束縛，隨時根據地緣政治、產業鏈變化或是市場風向進行汰弱留強的動態調整。

投資主動式ETF，買的從來就不是當下的成分股名單，更不是去賭誰幫誰抬轎的籌碼戰，真正投資的是這位經理人的選股眼光與操盤邏輯。

因此面對這種市場雜音，我建議大家回歸理性的投資本質。

如果你看好台灣中大型企業未來的爆發潛力，也願意承擔較高波動來換取經理人創造超額報酬的機會，那像00991A這樣敢於集中籌碼、主動出擊的基金就是一種強勢的攻擊型工具；如果你偏好經理人幫你穩健分散風險，那00403A就是另一種選擇。

不管你最終決定買哪一檔，請務必搞清楚你是因為認同該投信團隊的研究實力與操盤風格才進場，而不是因為那些荒唐的抬轎業配文而盲目跟風。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。