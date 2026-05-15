快訊

平價幼兒園全台58區不足 專家喊話：別再只拚數量

「美不需要荷莫茲開放 中國更依賴這條航道」川普一句話刺激油價上漲

又一個短命首相？英國逼宮施凱爾提前下台

聽新聞
0:00 / 0:00

貝萊德ETF資金動向解析：股市吸金降溫不退場 進入調整階段

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
貝萊德iShares ETF資金流向 (2026/05/02–05/08)(資料來源：Bloomberg、貝萊德整理)
貝萊德iShares ETF資金流向 (2026/05/02–05/08)(資料來源：Bloomberg、貝萊德整理)

在股市連續吸引資金之後，資金動能本周出現放緩跡象。以貝萊德iShares旗下ETF為觀察指標，最新一周（5月2日至5月8日）的股票型 ETF 單周淨流入 30.6 億美元，較前一周的114.8億美元明顯走緩，顯示股市吸金動能降溫。不過，整體仍維持資金淨流入，反映資金並未撤出市場，而是進入調整與重新配置階段。

本周資金主要流向大型股相關 ETF，中小型股ETF則出現資金淨流出，顯示在市場波動與不確定性仍存的情況下，投資人偏好配置於體質相對穩健、獲利能見度較高的企業。

在固定收益市場方面，ETF資金動能則維持穩定。統計顯示，固定收益ETF單周淨流入53.7億美元，顯示在股市動能放緩之際，固定收益資產持續發揮資金停泊與風險調整功能。從結構來看，資金並未集中於單一債券種類，主要流向美國國債與多元債券類型，反映投資人正因應利率維持高檔環境，調整整體債券部位的風險與存續期間。

貝萊德智庫（BII）指出，近期市場同時受到兩大因素驅動：一方面 AI 投資趨勢延續，持續支撐企業獲利成長；另一方面，地緣政治與能源供給不確定性則對通膨與利率構成壓力。在多重因素交織下，市場並未出現單邊明確方向，持續進行配置調整，資金行為亦同步轉趨審慎。

貝萊德iShares研究團隊表示，股市吸金動能雖有降溫，但尚未出現明顯的風險撤退訊號。相較於過去以單一題材驅動的資金流，本波趨勢更反映投資人透過股債之間的動態配置，回應企業獲利前景、利率走勢及地緣政治風險等多重變數，資產配置策略正朝向更精細化與均衡化發展。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

債券 ETF

延伸閱讀

美股連續大漲後的續強機率高 大型股表現優於中小型股

主動式 ETF 新兵報到 重量級 00403A 今掛牌 下周四檔陸續開募

戰爭風險影響有限 基本面支撐美股中長期走勢

主動式ETF夯 衝出超額報酬

相關新聞

貝萊德ETF資金動向解析：股市吸金降溫不退場 進入調整階段

在股市連續吸引資金之後，資金動能本周出現放緩跡象。以貝萊德iShares旗下ETF為觀察指標，最新一周（5月2日至5月8日）的股票型 ETF 單周淨流入 30.6 億美元，較前一周的114.8億美元明顯走緩，顯示股市吸金動能降溫。不過，整體仍維持資金淨流入，反映資金並未撤出市場，而是進入調整與重新配置階段。

高息ETF近期兩極化 法人：選股邏輯成績效勝出關鍵

台股高息型商品仍受到投資人青睞，觀察近期高息型ETF與基金績效，近周績效由被動式ETF領先奪冠；但在近一個月的表現中，部分主動式ETF展現經理人選股及投資策略實力，績效已成功超越多檔熱門被動式標的。

海外股票ETF規模檔數創新高 法人看好美國市場：關注下半年一變數

不只台股改寫天價，全球股市也頻創新高，除了投資人最熟悉的台股ETF（指數型股票基金）外，熱度也延升至海外股票ETF。統計近5年資料，海外股票ETF檔數從84檔增加至116檔，規模也從2419億元成長至7235億元，海外股票ETF檔數及規模，雙雙創歷史新高。市場法人指出，美國為全球金融股市之首，因此美股ETF應該要納入投資標配。

海外股票ETF蓄熱 規模檔數創高 美股ETF最吸睛

全球股市頻創新高，讓股票ETF投資熱力四射，除投資人最熟悉的台股ETF外，熱度也延升至海外股票ETF，統計近五年資料顯示，海外股票ETF檔數從84檔增加至116檔，規模從2,419.45億元成長至7,235.19億元，讓海外股票ETF檔數與規模雙雙均創下歷史新高。市場法人表示，投資除了台股外，更應該配置海外股票資產，其中美國為全球金融股市之首，因此美股ETF應該要納入投資標配。

原型股票ETF六強 漲逾九成

AI帶動科技股漲勢，韓國KOSPI綜合指數今年來漲幅逼近九成、費城半導體指數逼近七成。在多頭行情下，台股ETF今年來紛紛繳出好成績，主動統一全球創新（00988A）、台新臺灣IC設計和富邦台灣半導體等六檔漲幅已超過九成。

七檔主動型台股ETF 跑贏大盤

台股今年來表現強勢，大盤在站上「41K」大關後，呈現類股輪動、高檔震盪，不過主動群益台灣強棒（00982A）、主動復華未來50等七檔主動式台股ETF同期間表現跑贏大盤，凸顯主動式台股ETF靈活選股操作的功力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。