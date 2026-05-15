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高息ETF近期兩極化 法人：選股邏輯成績效勝出關鍵

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
圖為示意圖。圖／AI生成
圖為示意圖。圖／AI生成

台股高息型商品仍受到投資人青睞，觀察近期高息型ETF與基金績效，近周績效由被動式ETF領先奪冠；但在近一個月的表現中，部分主動式ETF展現經理人選股及投資策略實力，績效已成功超越多檔熱門被動式標的。

統計至15日，從今年三月至今，台股指數上漲17.8%，半導體股指數也上漲20.3%，但電子零組件類股指數卻上漲51.31%，漲幅甚至達半導體類股的一倍以上；而與之對應的，台灣高股息指數僅上漲13.38%、特選高息低波指數也只上漲3.6%，這種兩極化的表現，自然也讓台股ETF出現明顯的績效落差。

觀察近一周績效，被動式ETF普遍優於主動式ETF。其中，復華台灣科技優息受惠科技股勁揚，漲4%表現亮眼，大華優利高填息30則達3.9%。主動式ETF方面，主動安聯台灣高息周漲1.6%、主動摩根台灣鑫收漲0.3%。

不過，拉長至近月績效觀察，戰況出現顯著變化。復華台灣科技優息仍以28.5%的單月報酬率維持領先，但主動式基金已開始發揮靈活配置的優勢，主動國泰動能高息近月報酬達22.1%、主動摩根台灣鑫收達17.6%、主動安聯台灣高息達13.2%，皆成功超車元大台灣高息低波、群益台灣精選高息、元大台灣價值高息、元大高股息。

綜合主動摩根台灣鑫收經理人沈馨、產品經理陳柏翰表示，除了大家早已熟知的半導體之外，台廠在AI供應鏈的相關硬體設備上也有很強的競爭力。以電力散熱為例，部分浮出檯面的台廠如台達電與致茂等，吃到的就是高壓直流導入延伸到前端的電力轉換、以及AI伺服器功號與密度提升，進而導致業務範圍明顯擴大的商機。

據統計，台股中有72%的企業被歸類為AI硬體廠，不但高於韓國的63%，甚至還比那斯達克100指數的67%高，可見台股是更能直接受惠AI資本支出的市場。

主動安聯台灣高息經理人廖本隆表示，隨著陸續公布年報、股利政策，仍會持續留意股息率不錯且仍在獲利成長中；主題上則放在受惠 AI、高速運算與資本支出循環的電子上游材料、製程與設備相關族群；同時適度提高部分具結構性需求支撐的網通、被動元件與關鍵零組件配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高股息 台股指數

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