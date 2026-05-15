海外股票ETF規模檔數創新高 法人看好美國市場：關注下半年一變數

不只台股改寫天價，全球股市也頻創新高，除了投資人最熟悉的台股ETF（指數型股票基金）外，熱度也延升至海外股票ETF。統計近5年資料，海外股票ETF檔數從84檔增加至116檔，規模也從2419億元成長至7235億元，海外股票ETF檔數及規模，雙雙創歷史新高。市場法人指出，美國為全球金融股市之首，因此美股ETF應該要納入投資標配。

2024年海外股票ETF有96檔，規模突破5千億元，2025年增加至112檔，規模成長至5747億元，2026年統計至5月13日止，檔數增至116檔，規模則達7235億元。

群益標普500ETF經理人謝明志表示，美股是全球最重要、也是台灣投資人最熟悉的國際股市，更是投資人跨足海外股市時不可或缺的一環。美國經濟保持溫和增長，企業營運與獲利狀況穩健，加上金融環境仍處寬鬆，有助支持美股表現延續；不過，今年美國將迎來期中選舉，國際地緣政治局勢時有變化，以及美股眾多題材輪動，建議投資人可善用美股ETF來掌握行情。

群益美國科技巨頭ETF經理人李晉含指出，近期公布的美國企業財報表現好於市場預期，分析師也上修對2026、2027年的盈餘預估，AI投資題材持續支撐科技股表現，尤其大型CSP業者對GPU、網通、HBM及光通訊需求強勁，第一季企業財報與資本支出展望亦未明顯轉弱。

李晉含回顧過去三年，美股7巨頭資本支出翻倍成長，占那斯達克100指數成分股的資本支出占比達65%。展望未來，7巨頭資本支出高達8千億美元，顯示科技巨頭用鉅額資本支出打造高進入障礙，美股科技巨頭類股後市表現可期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。