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海外股票ETF蓄熱 規模檔數創高 美股ETF最吸睛

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
海外股票ETF近五年變化。（資料來源:CMONEY、2026/5/13）
海外股票ETF近五年變化。（資料來源:CMONEY、2026/5/13）

全球股市頻創新高，讓股票ETF投資熱力四射，除投資人最熟悉的台股ETF外，熱度也延升至海外股票ETF，統計近五年資料顯示，海外股票ETF檔數從84檔增加至116檔，規模從2,419.45億元成長至7,235.19億元，讓海外股票ETF檔數與規模雙雙均創下歷史新高。市場法人表示，投資除了台股外，更應該配置海外股票資產，其中美國為全球金融股市之首，因此美股ETF應該要納入投資標配。

ETF理財達人表示，全球金融股市行情交投熱絡，投信也趁勝積極搶進市場。由群益投信發行的群益標普500ETF（009823）、群益美國科技巨頭ETF（009824）將於6月8日展開募集。這兩檔風險屬性均為RR4級，發行價均為10元，兩檔都是季配息型，在基金成立日起滿45日(含)後，009823預計每年2、5、8、11月除息；009824預計每年3、6、9、12月除息，讓投資人可以全年候享有息利雙收的契機。

群益標普500ETF（009823）經理人謝明志表示，美股是全球最重要、也是台灣投資人最熟悉的國際股市，更是投資人跨足海外股市時不可或缺的一環。美國經濟保持溫和增長，企業營運與獲利狀況穩健，加上金融環境仍處寬鬆，有助支持美股表現延續，不過今年美國還將迎來期中選舉，國際地緣政治局勢時有變化，以及美股眾多題材輪動，建議投資人不妨善用美股ETF來掌握行情。

群益美國科技巨頭ETF（009824）李晉含強調，近期公布的美國企業財報表現好於市場預期，分析師也上修對2026、2027年的盈餘預估，AI投資題材持續支撐科技股表現，尤其大型CSP業者對GPU、網通、HBM及光通訊需求強勁，第一季企業財報與資本支出展望亦未明顯轉弱。回顧過去三年，美股7巨頭資本支出翻倍成長，占那斯達克100指數成分股之資本支出占比達65%。展望未來，7巨頭資本支出高達8千億美元，顯示科技巨頭用鉅額資本支出打造高進入障礙，美股科技巨頭類股後市表現可期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

群益 ETF 美股

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