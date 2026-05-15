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七檔主動型台股ETF 跑贏大盤

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

台股今年來表現強勢，大盤在站上「41K」大關後，呈現類股輪動、高檔震盪，不過主動群益台灣強棒（00982A）、主動復華未來50等七檔主動式台股ETF同期間表現跑贏大盤，凸顯主動式台股ETF靈活選股操作的功力。

統計大盤6日站上「41K」後，至昨（14）日，期間漲幅為2.4%。

財富管理專家表示，主動式ETF的優勢在於不受限於指數調整時機，故操作彈性更高，可因應市況靈活調整持股組合內容。從績效表現來看，主動式台股ETF今年來或是本季以來，大多表現明顯優於大盤。主動式台股ETF不僅績效亮眼，配息表現也同樣讓投資人驚豔，從有配息紀錄的產品來看，最近一次年化配息率都在7%以上，其中主動群益台灣強棒最新配息金額達0.64元、年化配息率上看11%，雙雙改寫主動式台股ETF配息紀錄，加上近期績效佳，可說是息利雙收。

主動群益台灣強棒ETF經理人陳沅易表示，受惠於全球AI需求強勁，台灣出口延續高成長態勢，加上內需持穩，進而帶動台股表現。後市來看，隨全球AI發展如火如荼，台系供應鏈可望持續受惠，整體台股企業盈餘續獲市場上修，資金面而言，外資回補空間仍大，內資資金動能充沛，有助支持台股表現延續。不過，隨著股價進入高位，必須留意盤面資金輪動與獲利調節情況，因而主動選股、靈活因應相當重要。

在投資布局方面，陳沅易指出，AI需求推升大型雲端服務供應商（CSP）獲利，前景看俏下，資本支出有望持續上修，台廠供應鏈如先進製程、光通訊零組件等有望持續受惠，持續看好相關類股，將檢視第2季財報汰弱留強。

主動復華未來50ETF經理人呂宏宇表示，自2023下半年起，台灣資訊通訊產品出口年增率高達50%以上，凸顯AI蓬勃發展，進一步提供台灣相關供應鏈企業獲利。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

配息 台股 群益

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