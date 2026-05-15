原型股票ETF六強 漲逾九成

AI帶動科技股漲勢，韓國KOSPI綜合指數今年來漲幅逼近九成、費城半導體指數逼近七成。在多頭行情下，台股ETF今年來紛紛繳出好成績，主動統一全球創新（00988A）、台新臺灣IC設計和富邦台灣半導體等六檔漲幅已超過九成。

統計至昨（14）日，今年來原型股票ETF漲幅前十強依序為主動統一全球創新98.7%、台新臺灣IC設計97%、富邦台灣半導體96.3%、國泰臺韓科技92.1%、中信上櫃ESG 30的91.3%、元大富櫃50的90.2%、兆豐台灣晶圓製造89.8%、野村臺灣新科技50的87.2%、中信關鍵半導體79.1%、主動元大AI新經濟79%。其中，前六名漲幅逾九成。

值得一提的是，在台股市場部分，漲幅領先的標的暫時都由被動式ETF包下，且集中在鎖定半導體以及中小型股的主題式ETF。

統一投信投研團隊表示，在油價仍位處高檔，聯準會暫停降息下，美國非農業就業仍連續兩個月優於預期、失業率維持在4.3%，顯示目前經濟即便沒有降息利多推動，仍具備韌性。近期美股持續上漲，但因企業獲利亦持續上修，評價水準未呈過熱現象。市場風險偏好可望延續，且樂觀情緒有擴散跡象，類股也開始輪動向上。

國泰臺韓科技經理人江宇騰指出，記憶體需求爆發不僅推升韓股，也同步反映於韓國出口表現。韓國第1季出口額達到2,199億美元，寫下歷史新高，其中半導體出口額年增幅更高達139%，帶動韓國GDP成長。

隨AI應用從模型訓練逐步轉向推論階段，GPU與CPU所需搭載的記憶體容量持續倍增，加上高頻寬記憶體HBM大量消耗DRAM產能，使全球DRAM供需缺口持續擴大。此外，代理式AI帶來更龐大的Token生成需求，也同步推升快閃記憶體需求，使各類型記憶體產品全面進入長期供不應求狀態，成為AI基礎建設不可或缺的重要核心。

富邦台灣半導體經理人陳双吉表示，根據券商最新預估，台股2026年企業盈餘年增率已由33%上修至40%，2027年也由21%調高至25%，反映企業獲利動能持續強化。在AI需求高速成長帶動下，市場資金正提前布局相關供應鏈，包括先進製程、先進封裝、CoWoS、高效能運算（HPC）與AI伺服器等族群，成為本波台股多頭行情的核心主軸。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。