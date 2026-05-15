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48檔ETF 再寫新高價

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

AI帶動以科技為首的企業獲利表現，昨（14）日共計有48檔ETF收盤價再度改寫新高，占比約14.24%，包含富邦NASDAQ正2（00670L）、元大S&P500 正2、統一FANG+等高價ETF在內。

進一步來看，在創新高的ETF中，前十高價依序為富邦NASDAQ正2、元大S&P 500正2、統一FANG+、富邦NASDAQ、元大全球未來通訊、國泰費城半導體、元大S&P 500、富邦臺灣中小、國泰北美科技、台新全球AI。

觀察今年來漲幅，國泰費城半導體漲幅高達69.18%，表現最強，元大全球未來通訊漲幅52.91%次之、富邦臺灣中小也有51.99%。

統一FANG+經理人林良一表示，近期市場明顯選擇越過油價、看向獲利，第1季財報季成為催化劑，營收驚奇率與獲利動能均優於5年與10年平均，對AI資本支出敘事從質疑切換為驗證。但投資人開始嚴格區分AI花費能否即時對應到雲端營收，個股估值分歧顯著拉大。其中，以半導體與AI基建鏈受惠最深，記憶體進入超級循環，半導體則持續受惠AI基礎建設需求強勁。

國泰北美科技經理人林淑娟表示，AI與半導體財報陸續超越預期，不過，荷莫茲海峽封鎖風險仍威脅能源與通膨走勢，持續牽動聯準會政策路徑，投資人應在AI成長動能與總體經濟風險間審慎評估，操作上避免重押個股，可透過ETF來分散單一持股風險，並透過聚焦特定產業的主題式ETF捕捉整體成長機會。

在台股部分，富邦臺灣中小經理人蘇筱婷表示，在AI應用持續擴大、資金重新回流科技族群帶動下，電子個別族群多頭架構不變，市場除了關注中小型電子股外，強勢族群聚焦設計IP、銅箔基板、IC設備廠，也為ETF後續表現提供強勁支撐。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

富邦 國泰 半導體

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