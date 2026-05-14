00403A首日爆量溢價5.46% 金管會督促檢討造市機制

主動式台股ETF——主動統一升級50（00403A）12日掛牌首日溢價率衝上5.46%，證期局副局長黃厚銘坦言，即使6家造市券商積極提供流動性、成交占比高達六成，仍追不上市場買盤，將督促證交所檢討機制，讓造市商未來「彌平溢價」更有效率。

主動式台股ETF新兵00403A，12日上市首日爆出419.47萬張大量，終場上漲0.6元、收10.8元。

但對照統一投信公布的最新淨值10.24元，等於投資人願意用高出淨值5.46%的價格追價買進，也讓市場高度關注溢價風險。

ETF是在次級市場交易，盤中價格由市場供需決定，若短時間買盤過大，就可能出現交易價格高於淨值的「溢價」現象。

證期局副局長黃厚銘表示，此次00403A共有6家造市券商參與流動性提供，先向投信申購基金後，再於市場掛單提供流動性，當天相關成交金額占整體ETF成交比重約六成，顯示造市商已相當積極進場。

不過，由於市場買盤過於踴躍，仍無法完全滿足需求，因此溢價幅度持續擴大。金管會已要求證交所加強督促投信與流動性提供者，並研議是否進一步精進制度，讓造市商在彌平溢價時更有效率。

市場指出，主動式ETF近期熱度高，加上「主動選股」、「有機會打敗大盤」等題材，容易吸引資金追價，也使新掛牌ETF更容易出現短線供需失衡。

依現行規定，若ETF折溢價超過3%，投信業者就必須在官網揭露並提醒投資人注意風險。

一般而言，ETF若出現過高溢價，後續隨著市場供需恢復正常，市價通常仍會向淨值靠攏。換言之，若投資人在高溢價時追價買進，仍可能因溢價收斂而造成虧損。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。