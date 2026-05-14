00403A掛牌溢價率逾5% 證交所研議溢價調節強化機制

主動式台股ETF主動統一升級50（00403A）於5月12日掛牌首日溢價率達5.46%，引起關注。金管會表示，6家造市商申購基金後積極提供流動性，占當天成交金額6成，但仍無法滿足買盤導致產生溢價，將督促證交所研議是否進一步精進機制，讓造市商彌平溢價上更有效率。

主動式台股ETF新兵主動統一升級50（00403A）於5月12日掛牌上市，首日爆出419.47萬張大量，股價漲0.6元或5.88%，終場收在10.8元。對照統一投信統計00403A在12日收盤最新淨值10.24元，溢價率達5.46%。媒體關切，金管會對ETF發行機構和造市商的折溢價管理為何，是否會要求改善措施。

金管會證期局副局長黃厚銘表示，通常是因流動性調節，導致ETF盤中產生溢價。針對此檔基金溢價，將請證交所加強督促投信與流動性提供者，強化造市功能，弭平溢價幅度，另外也請投信業者透過公開資訊方式，提醒投資人注意溢價情形。

黃厚銘進一步解釋，數據顯示，此檔ETF的6家造市商申購基金後，於市場積極提供流動性，占當天基金成交金額達6成，不過可能因買盤規模大，仍無法滿足市場需求，因此產生溢價。將督促證交所是否精進機制，讓造市商彌平溢價上更有效率。

此外，保險業今年適用2026年起適用國際財務報導準則第17號（IFRS 17），金融資產重分類後，保險業過去股票部位多在FVTPL（透過損益按公允價值衡量），多數業者今年起把部分股票部位重新指定到FVOCI（透過其他綜合損益按公允價值衡量），此部位的股票資本利得將不進入損益表，而是進入保留盈餘。不過，多家金控公告時也寫到加計FVOCI股票處分利益後的「調整後獲利」非常亮麗，媒體關注此說法可能誤導投資人。

金管會銀行局主秘周正山指出，依規定股票部位指定到FVOCI，處分這部位的股票資本利得，確實不計入當期損益，而是轉至保留盈餘科目，實際上可成為明年分配盈餘的基礎。

官員解釋，數家金控今年1月起有相關揭露，主要考量若單純比較今年跟去年同期數，可能因制度不同產生較大波動性。金控作法並非誤導投資人，但金管會確實也有注意到此情況，後續研議討論相關做法，避免金控的揭露方式讓外界有相關疑慮。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。