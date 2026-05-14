除權息旺季開跑 這檔ETF獨門股利輪轉策略多元布局收益來源

在台股邁入除權息旺季之際，市場資金動能持續升溫，帶動盤勢維持高檔震盪格局。5月以來加權指數延續多頭趨勢，不僅穩居4萬點之上，成交量亦維持活絡，顯示資金未退潮。主動野村臺灣高息ETF（00999A）經理人游景德指出，當前台股處於「高檔震盪、結構輪動加速」階段，類股表現分歧擴大，投資策略需更重視靈活調整與主動選股能力。

游景德從產業面分析表示，近期台股盤面資金明顯聚焦電子與AI相關族群，包括半導體、電子零組件與電腦及周邊設備族群表現相對強勢，反映市場對AI長線成長動能的高度信心。隨著全球雲端服務供應商持續擴大資本支出，AI資料中心與高效能運算需求快速成長，帶動晶片製造、先進封裝、散熱與電源管理等相關產業同步受惠，形成台股最核心的結構性利多來源。此外，AI設備高功耗特性亦推升電力設備與能源基礎建設需求，使相關產業具備中長期成長題材。

游景德指出，除電子族群外，部分傳產亦同步轉強，例如運動休閒、觀光與內需消費族群，受惠於全球景氣溫和回升與消費需求改善，營運展望逐步好轉；航運與部分原物料產業也在供需平衡改善下出現反彈契機。法人普遍認為，在AI主旋律不變的前提下，非電子族群將扮演資金輪動的重要角色，有助於市場維持健康多頭結構。

野村投信投資策略部副總樓克望表示，隨著5至9月除權息旺季來臨，市場焦點再度回到穩定收益來源。統計顯示，台股上市櫃公司中，已有超過九成企業公告股利政策，股利率具吸引力標的數量顯著增加，提供投資人更多息收選擇。然而，傳統高股息投資工具多半受限於固定指數成分股數，通常僅能布局30至50檔標的，在面對上千家配息企業時，參與度明顯受限，難以全面掌握除權息行情機會。在此情境下，主動式ETF的策略優勢逐漸浮現。透過主動選股與靈活調整，投資組合能依據企業基本面、產業趨勢與配息機會動態配置，提高整體收益效率。特別是在當前市場波動加劇、類股輪動快速的環境中，若僅依賴被動持有，可能錯失部分高品質息收與資本利得機會。

游景德指出，以「3D鎖息」為核心概念的投資策略，即是針對此一市場變化所提出的解方。其透過股利預測與宣告機制，提前篩選具備穩定配息能力的企業，並搭配高信念成長選股的「股利輪轉操作」方式，透過篩選約80至100檔具備穩健基本面與配息潛力的標的，在不同公司除息時點之間靈活轉換持股，達到一套資金多次參與股利發放的效果，可望兼顧高息與成長之間平衡。相較於傳統一次性配置，這種策略不僅可擴大息收來源，也有助於分散風險，提升投資效率。「股利輪轉操作」機制，透過篩選約80至100檔具備穩健基本面與配息潛力的標的，進行動態換股與資產配置調整，不再受限於一次布局少數個股，而是以一套資金靈活參與多檔股利機會。

2025年上市櫃公司股利公告統計。資料來源：各大公司資訊與臺灣證券交易所

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