國巨強勢表現 這 ETF 持有7.45%、近一周報酬率急衝

被動元件近期成為市場資金焦點，龍頭國巨*（2327）14日開盤鎖漲停，創股價再分割後新高價。觀察國內主被動台股ETF對國巨的持有比重，以大華優利高填息30（00918）持有7.45%比重最高，更勝於主動式台股ETF。國巨近期的強勢上漲也帶動00918股價表現，近一周報酬率衝高，在國內63檔台股被動式ETF中高居第三。

法人指出，被動元件龍頭國巨受惠AI伺服器與高效能運算對高階MLCC的需求激增，產業報價已於2026年第1季落底，產業漲價循環正式啟動。加上併購效益顯現，特規品比重突破80%，可有效抵禦大宗商品波動，後續營運成長動能值得期待。法人普遍上修國巨目標價，高喊500元。

大華優利高填息30經理人郭修誠表示，AI關鍵供應鏈受惠AI基礎建設相關關鍵零組件旺盛需求，帶動台股3月底以來飆漲。郭修誠指出，除市值型和主題型ETF外，具有高填息能力的高股息ETF也深具投資價值。以00918成分股觀察，電子類股占比近五成，搭配配息和高填息優勢，不僅可強化資產抗震力，更可創造優勢現金流。00918長期績效績優，於4月21日完成最近一次填息，連四季填息成功，掛牌以來12次除息，其中九次完成填息，高達75%的填息率，再次證明將填息紀錄納入指數篩選因子，讓投資人領息不只是左有換右手的配息硬實力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。