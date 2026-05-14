玉山00988B將迎首次配息 把握15日最後買進日

玉山投信發行的月配息玉山嚴選非投債ETF（00988B）即將迎接掛牌後首次配息，本周五5月15日為最後買進日，5月18日除息日，預計6月9日配息，根據最新公告，00988B本次配息金額為0.153元，00988B最大的特色在於首創嚴選票面率7.5%以上之ETF，透過鎖定以美國為主的非投資等級債，除了掌握增益機會的同時也監控風險。

另外，受到美伊衝突影響，聯準會降息門檻提高，此時若能鎖定以票息為主要報酬來源的債券ETF，有助於投資人月月有收益的資金規劃。根據統計，截至2026年4月底，00988B追蹤指數殖利率達8.412%，相比全球非投等債7.318%、美國非投等債7.119%更勝一籌。

眼見近期全球股市多已來到相對高檔，若能將部分資金配置於採月配息機制設計的00988B，能打造長期收益機會，透過時間的累積，能提升存債感，且00988B面對美債殖利率的波動，追蹤指數篩選存續期1至5年的公司債，對市場利率的敏感度低，相較長天期債券，更能對抗利率風險。

玉山嚴選非投債ETF量化經理團隊指出，隨地緣政治緊張降溫與市場風險偏好修復，非投等債4月表現亮眼，殖利率與利差同步收斂，特別是CCC級債券彈性最為明顯，且CCC等級債券淨發行量創下2021年9月以來新高，達216億美元，年初至今發行量更達1,170億美元，高於2025年同期的760億美元，反映資金重新回流收益型資產。

另外從聯準會態度來看，玉山嚴選非投債ETF量化經理團隊說明， 4月FOMC會議如市場預期維持利率區間不變，整體經濟展望亦未調整，並重申能源價格波動屬於短期現象，目前的貨幣政策處於適當的位置，惟本次內部意見分歧明顯擴大，暗示未來是否進一步降息存有分化意見。整體而言，聯準會釋放的訊號偏謹慎，重啟降息需等待關稅帶來的通膨壓力明顯消退以及能源價格回落，整體而言降息門檻明顯提高，但升息門檻仍然偏高。

在此投資環境下，以美國企業為投資主軸、鎖定票息在7.5%以上之標的，並採月月配息設計的00988B，5月15日為最後買進日，5月18日除息日，6月9日配息，將是固定收益型ETF的投資新選擇，協助投資人對抗利率風險並提升資金彈性，透過鎖定7.5%以上票息之特色，建立更具韌性的長期收益基礎機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。