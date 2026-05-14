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電子拉貨潮提早湧現 00878目前含五成AI概念股

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

伊朗戰爭地緣風險影響，全球廠商「提前拉貨」以應對潛在的原物料短缺與物流阻塞，中華經濟研究院公布4月製造業採購經理人指數（PMI）顯示，數據大幅躍升至60.3%，較3月強勢上升4.9%，創下自2021年9月以來最大擴張。

國泰投信指出，從2025年底延續至今的AI熱潮，帶動半導體、伺服器及重電等相關產業進入實質的拉貨高峰，以國泰永續高股息（00878）重要成分股為例，品牌大廠華碩（2357）在5月法說會中釋出高度樂觀看法，正向看好AI伺服器業務，並預計今年將達100%的成長。華碩首季合併營收年增逾四成，創單季新高，顯示即便在關鍵零組件價格上漲的預期下，通路端的提前拉貨動能依然強勁。

除華碩成長動能強勁，同屬00878成分股的代工大廠英業達（2356）、仁寶（2324）亦交出亮眼季報，AI伺服器成為推動成長的關鍵引擎。英業達受惠PC與伺服器雙動能，第1季稅後純益達24.28億元，在AI伺服器強勢拉貨下，預期全年伺服器營收將有三成以上的年增率；仁寶則在無線通訊與AI伺服器等非PC業務帶動下，首季獲利季增四成，非PC營收占比升至35%，營運結構優化。此外，全球IC設計龍頭聯發科（2454）作為00878的前三大成分股，在AI手機與高速運算晶片的領先地位，更是這波電子拉貨潮中的核心受惠者。

對於投資人而言，如何在這波AI浪潮帶動的經濟成長中精準布局，國泰投信指出，透過持有成分股如華碩、聯發科、英業達、仁寶等具備強韌獲利能力電子龍頭的ETF，不用追個股，即可一籃子參與台灣科技業的成長紅利，隨輝達（NVIDIA）新一代架構平台即將量產，這波由AI引發的拉貨熱潮預計將具備長期支撐。00878追蹤MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數，雖非直接鎖定AI產業，但根據公司治理、行業關鍵因素、風險量化及行業領先等四大關鍵進行篩選，嚴選優質ESG企業，目前成分股約五成為AI概念股、三成金融股，適合長期投資。

此外，國泰永續高股息（00878）已公布第2季收益分配公告，參與這次除息的最後申購日為5月18日，配息預定於6月12日發放，須在最後買進日前持有，才能參與這次除息。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

華碩 伺服器 伊朗戰爭

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