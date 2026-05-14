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00403A單日溢價率達3% 證期局指示統一投信作兩件事

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
00403A的單日溢價率達3%，證期局已指示投信作二件事。圖／本報資料照片
00403A的單日溢價率達3%，證期局已指示投信作二件事。圖／本報資料照片

統一台股升級50（00403A）掛牌後由於買盤大舉買入，因此不但單日吸收400億買盤資金，甚至造成單日盤中高達3%的驚人溢價，外界也矚目證期局如何管理ETF發行機構和造市商的折溢價管理，以避免投資人發生損失，對此證期局副局長黃厚銘今日指出，將對投信業者指示作二件事，一是強化造市的功能，來釐平溢折價的幅度，並且要求投信業者以公開資訊提醒投資人注意溢價的問題。

不過黃厚銘也表示，這檔ETF的造市商，當天也相當積極在進行提供流動性，相關數據顯示六家造市商向投信申購該筆基金之後，賣出強化流動性，已占當日總成交金額60%了，可見得當天造市商的確有盡力，但由於當天盤勢相當大，使得即使造市商努力了，但仍無法滿足市場的買盤，已指示證交所進一步研議新的制度措施，讓造市商釐平溢價能更有效率。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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